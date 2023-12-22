تعرف على برنامج الأهلى قبل مواجهة أوروا اليابانى بمونديال الأندية

MENAFN - Youm7) حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدى البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث

الأهلى

عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة فى كأس العالم للأندية، فى النسخة الأخيرة بالنظام الحالى للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه فى 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا، حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

ويلعب الأهلى للمرة السادسة فى تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائى، وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

الفريق الياباني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.