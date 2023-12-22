5 لاعبين يشعلون الميركاتو الشتوى.. مروان حمدى وزيزو الأبرز

MENAFN - Youm7) أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء موسم الانتقالات الشتوية، التى تستعد فيها الأندية، لترتيب البيت الداخلى والتعاقد مع لاعبين جدد لسد أوجه العجز والنقص لديها أو حتى رحيل آخرين لفرض حالة من النظام والاستقرار، ويتصدر المشهد فى دورى "nile" 5 لاعبين يشعلون أجواء الميركاتو الشتوى المقبل نسلط عليهم الضوء فى السطور التالية.





مروان حمدى لاعب المصرى

ارتبط اسم مروان حمدى بالنادي الأهلي ودخل في دائرة اهتمامات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق البورسعيدى، قبل أزمته الأخيرة مع الفريق.

وتسود حالة من الترقب لدى إدارة المصري لموقف اللاعب خاصة في ظل عدم وجود عروض رسمية لرحيل مروان حمدي في يناير، وهو ما يفتح الباب أمام الرحيل المجاني لهاجم المصري مع استمرار إيقافه واستبعاده من خوض المباريات.











زيزو نجم الزمالك

بات أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك هدفاً للأندية الخليجية فى الانتقالات الشتوية المقبلة وعلى رأسها الشباب حسبما أكد والده مصطفى سيد، أن نادى الشباب السعودى أرسل عرضًا لمسئولى القلعة البيضاء لضم "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وأوضح مصطفى سيد أن عرض الشباب السعودى وصل للزمالك بقيمة 6 ملايين دولار، يسددها النادى السعودى نظير الحصول على خدمات اللاعب، وأن الأمر دخل فى مرحلة المفاوضات بين الناديين، ومن المتوقع أن يزيد فريق الشباب عرضه من أجل الحصول على خدمات زيزو.











أوفا مهاجم إنبى

وضعت إدارتا الأهلى والزمالك أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى على رادارهما فى الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد مع الفريق البترولى خطف به البساط من تحت أقدام نجوم كبار

في الدورى.

تنتظر إدارة نادى إنبى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.











عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر

كثف النادي الأهلي مفاوضاته مع مودرن فيوتشر للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل، لدعم صفوف القلعة الحمراء، استعداداً لاستكمال المشوار الأفريقي والمحلي.

الأهلي هو الأكثر جدية في التفاوض مع مودرن فيوتشر للتعاقد مع عمر كمال، لاسيما أن هناك رغبة قوية من اللاعب في الانتقال للأهلي، لاسيما أن عقد اللاعب مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، والانضمام إليه بالمجان في نهاية الموسم الجاري.











مابولولو

يتصدر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى المشهد في الدورى أيضاً، خاصة أنه على رأس قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف ويقدم مستوى جيد مع الفريق، لكن مجلس إدارة النادي السكندرى لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولا يزال موضوع رحيله محل دراسة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير بقاء اللاعب في قلعة الشاطبي خلال الأيام المقبلة.

وأكد محمد

مصيلحى

رئيس نادى

الاتحاد

السكندرى،

خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ناديه تلقى عروضا سعودية وقطرية خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع مابولولو، رافضا الإفصاح عن هوية الأندية الراغبة في ضم اللاعب.





