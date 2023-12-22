جلسة مرتقبة بين معتمد جمال ومسئولى الزمالك لرسم مستقبل الفريق

(MENAFN
- Youm7) يترقب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء للاتفاق على خطة الفريق الأبيض، فى الفترة المقبلة ورسم مستقبل المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوقف الدولى القادم، والذى ينشغل فيه المنتخب الوطنى بخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.
ويسلم معتمد جمال تقريراً مفصلاً لإدارة القلعة البيضاء يتضمن ما تم إنجازه منذ توليه المهام الفنية للفريق، فضلاً عن انطباعاته عن مستوى بعض اللاعبين، لحسم ملف الراحلين في الميركاتو الشتوي.
وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة
معتمد جمال
منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة اليوم قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.
يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.
MENAFN22122023000132011024ID1107646166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.