جلسة مرتقبة بين معتمد جمال ومسئولى الزمالك لرسم مستقبل الفريق

MENAFN - Youm7) يترقب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء للاتفاق على خطة الفريق الأبيض، فى الفترة المقبلة ورسم مستقبل المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوقف الدولى القادم، والذى ينشغل فيه المنتخب الوطنى بخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ويسلم معتمد جمال تقريراً مفصلاً لإدارة القلعة البيضاء يتضمن ما تم إنجازه منذ توليه المهام الفنية للفريق، فضلاً عن انطباعاته عن مستوى بعض اللاعبين، لحسم ملف الراحلين في الميركاتو الشتوي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادةمعتمد جمالمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة اليوم قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.



