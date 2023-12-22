حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- الثاني والعشرون من ديسمبر
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1911 - افتتاح أول مدرسة نظامية وهي (المباركية) تيمنا باسم الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت وبلغت تكلفة بناء المدرسة نحو 80 ألف روبية تبرع بها رجالات الكويت وتم تعيين الشيخ يوسف القناعي أول مدير لها وبلغ عدد الطلاب عند الافتتاح 254 تلميذا.
1999 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر المرسوم بالإذن لمنظمات الأمم المتحدة الموجودة في الكويت بالانتفاع بدون مقابل بالعقار الواقع ضمن منطقة غرب مشرف الدبلوماسية بمساحة 3000 متر مربع مع الاذن لها بإقامة ما يلزم للانتفاع بها.
2002 - افتتاح شاطئ (أنجفة) الواقع على شارع التعاون في منطقة سلوى ويحتوي على شواطئ عامة واستراحات ومواقع لألعاب الأطفال وساحات رياضية.
2009 - شركة (إيكويت) للبتروكيماويات تعلن بدء عمليات التشغيل التجاري لمجمع العطريات بقيمة ملياري دولار أمريكي التابع للشركة الكويتية لإنتاج مادة البرازيلين.
2009 - اكتشاف حقل جديد للنفط الخفيف والغاز في منطقة (مطربة) شمال غرب الكويت بقدرة إنتاجية مبدئية للطبقة المكتشفة بمقدار 80 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا إضافة إلى 110 ملايين قدم مكعب من الغاز.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرعى بحضوره حفل شركة نفط الكويت بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها في استاد الشركة في مدينة الأحمدي وشارك في الحفل الرئيس التركي عبدالله غول.
2011 - وزارة التربية تطلق احتفالية مرور قرن على بدء التعليم النظامي في الكويت.
2014 - الخطوط الجوية الكويتية توقع اتفاقية شراء 10 طائرات من طراز بوينغ (ايه.ار.300-777 بي) طويلة المدى.
2015 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي قرض مع موريتانيا بقيمة ستة ملايين دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع عمليات صندوق الإيداع والتنمية.
2015 - عضو مجلس الأمة النائب نبيل الفضل ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 66 عاما وذلك في قاعة عبدالله السالم اثناء انعقاد جلسة المجلس العادية إثر أزمة صحية ألمت به.
2017 - الكويت تستضيف بطولة كأس الخليج العربي ال23 لكرة القدم التي استمرت منافساتها الى 5 يناير 2018 وفاز بلقب البطولة المنتخب العماني. (النهاية)
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