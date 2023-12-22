حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- الثاني والعشرون من ديسمبر

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1911 - افتتاح أول مدرسة نظامية وهي (المباركية) تيمنا باسم الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت وبلغت تكلفة بناء المدرسة نحو 80 ألف روبية تبرع بها رجالات الكويت وتم تعيين الشيخ يوسف القناعي أول مدير لها وبلغ عدد الطلاب عند الافتتاح 254 تلميذا.

1999 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر المرسوم بالإذن لمنظمات الأمم المتحدة الموجودة في الكويت بالانتفاع بدون مقابل بالعقار الواقع ضمن منطقة غرب مشرف الدبلوماسية بمساحة 3000 متر مربع مع الاذن لها بإقامة ما يلزم للانتفاع بها.

2002 - افتتاح شاطئ (أنجفة) الواقع على شارع التعاون في منطقة سلوى ويحتوي على شواطئ عامة واستراحات ومواقع لألعاب الأطفال وساحات رياضية.

2009 - شركة (إيكويت) للبتروكيماويات تعلن بدء عمليات التشغيل التجاري لمجمع العطريات بقيمة ملياري دولار أمريكي التابع للشركة الكويتية لإنتاج مادة البرازيلين.

2009 - اكتشاف حقل جديد للنفط الخفيف والغاز في منطقة (مطربة) شمال غرب الكويت بقدرة إنتاجية مبدئية للطبقة المكتشفة بمقدار 80 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا إضافة إلى 110 ملايين قدم مكعب من الغاز.

2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرعى بحضوره حفل شركة نفط الكويت بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها في استاد الشركة في مدينة الأحمدي وشارك في الحفل الرئيس التركي عبدالله غول.

2011 - وزارة التربية تطلق احتفالية مرور قرن على بدء التعليم النظامي في الكويت.

2014 - الخطوط الجوية الكويتية توقع اتفاقية شراء 10 طائرات من طراز بوينغ (ايه.ار.300-777 بي) طويلة المدى.

2015 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي قرض مع موريتانيا بقيمة ستة ملايين دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع عمليات صندوق الإيداع والتنمية.

2015 - عضو مجلس الأمة النائب نبيل الفضل ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 66 عاما وذلك في قاعة عبدالله السالم اثناء انعقاد جلسة المجلس العادية إثر أزمة صحية ألمت به.

2017 - الكويت تستضيف بطولة كأس الخليج العربي ال23 لكرة القدم التي استمرت منافساتها الى 5 يناير 2018 وفاز بلقب البطولة المنتخب العماني. (النهاية)