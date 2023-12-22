الصين والولايات المتحدة تعقدان أول محادثات عسكرية رفيعة المستوى بينهما منذ أكثر من عام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها عقدت محادثات عسكرية ثنائية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة توصف بأنها الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من عام.
وقالت وزارة الدفاع الوطني الصينية في بيان إن رئيس الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية الجنرال ليو تشن لي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون عقدا اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو أمس الخميس في أول محادثات عسكرية ثنائية منذ أكثر من عام بين البلدين تعقد على هذا المستوى.
ونقل البيان عن المسؤول العسكري الصيني القول "توصل رئيسا الصين والولايات المتحدة إلى توافق مهم بشأن استئناف التبادلات والاتصالات بين الجيشين في اجتماعهما في سان فرانسيسكو ويجب على الجيشين التواصل والتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية بشكل مشترك".
وأضاف ان "مفتاح تطوير علاقة صحية ومستقرة ومستدامة بين البلدين هو التصور الصحيح من الجانب الأمريكي للصين على أساس أنه يجب على الولايات المتحدة أن تحترم بشكل فعال المصالح والاهتمامات الأساسية للصين مع التركيز على تطوير التعاون العملي وتعزيز التفاهم المتبادل".
وأكد أن "قضية تايوان هي شأن داخلي للصين فقط ولا تسمح بالتدخل الأجنبي وجيش التحرير الشعبي الصيني سيدافع بحزم عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".
وتابع "ينبغي على الجانب الأمريكي احترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي والتحلي بالحكمة في أقوالها وأفعالها واتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وكذلك الوضع العام في العلاقات الأمريكية - الصينية".
وعلى الجانب الاخر ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان أن المسؤولين ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية.
وأكد براون أهمية العمل معا لإدارة المنافسة بشكل مسؤول وتجنب الحسابات الخاطئة والحفاظ على خطوط مفتوحة ومباشرة للاتصالات العسكرية بين الجيشين.
كما جدد المسؤول العسكري الأمريكي تأكيد أهمية انخراط الجيش الصيني "في حوار موضوعي لتقليل احتمالات سوء الفهم".
وأشار البيان إلى أن آخر محادثات بين مسؤولين صينيين وأمريكيين على هذا المستوى جرت في يوليو 2022. (النهاية)
م ك / ط م ا
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