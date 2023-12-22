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الصين والولايات المتحدة تعقدان أول محادثات عسكرية رفيعة المستوى بينهما منذ أكثر من عام

12/22/2023 4:24:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها عقدت محادثات عسكرية ثنائية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة توصف بأنها الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من عام.
وقالت وزارة الدفاع الوطني الصينية في بيان إن رئيس الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية الجنرال ليو تشن لي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون عقدا اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو أمس الخميس في أول محادثات عسكرية ثنائية منذ أكثر من عام بين البلدين تعقد على هذا المستوى.
ونقل البيان عن المسؤول العسكري الصيني القول "توصل رئيسا الصين والولايات المتحدة إلى توافق مهم بشأن استئناف التبادلات والاتصالات بين الجيشين في اجتماعهما في سان فرانسيسكو ويجب على الجيشين التواصل والتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية بشكل مشترك".
وأضاف ان "مفتاح تطوير علاقة صحية ومستقرة ومستدامة بين البلدين هو التصور الصحيح من الجانب الأمريكي للصين على أساس أنه يجب على الولايات المتحدة أن تحترم بشكل فعال المصالح والاهتمامات الأساسية للصين مع التركيز على تطوير التعاون العملي وتعزيز التفاهم المتبادل".
وأكد أن "قضية تايوان هي شأن داخلي للصين فقط ولا تسمح بالتدخل الأجنبي وجيش التحرير الشعبي الصيني سيدافع بحزم عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".
وتابع "ينبغي على الجانب الأمريكي احترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي والتحلي بالحكمة في أقوالها وأفعالها واتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وكذلك الوضع العام في العلاقات الأمريكية - الصينية".
وعلى الجانب الاخر ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان أن المسؤولين ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية.
وأكد براون أهمية العمل معا لإدارة المنافسة بشكل مسؤول وتجنب الحسابات الخاطئة والحفاظ على خطوط مفتوحة ومباشرة للاتصالات العسكرية بين الجيشين.
كما جدد المسؤول العسكري الأمريكي تأكيد أهمية انخراط الجيش الصيني "في حوار موضوعي لتقليل احتمالات سوء الفهم".
وأشار البيان إلى أن آخر محادثات بين مسؤولين صينيين وأمريكيين على هذا المستوى جرت في يوليو 2022. (النهاية)

م ك / ط م ا



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