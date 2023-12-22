سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 22 سنتا ليبلغ 65ر81 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا ليبلغ 65ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 87ر81 دولار في تداولات الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنتا لتبلغ 39ر79 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 89ر73 دولار. (النهاية)
خ م
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