الذكرى 23 لوفاة ملحم التل تصادف غدا السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الاول (بترا)- تصادف يوم غد السبت، الذكرى 23 لوفاة المرحوم ملحم التل المدير العام الأسبق لوكالة الانباء الاردنية (بترا).

وعمل المرحوم التل مديراً عاماً لصحيفة الرأي ورئيسا لتحريرها، ومديراً عاماً لدائرة المطبوعات والنشر، إضافة إلى تقلده مناصب إعلامية وسياسة أخرى.

وأسس المرحوم التل صحيفة الرقيب في ستينيات القرن الماضي، كما أسس وترأس الأمانة العامة لحزب الجبهة العربية الأردنية الدستورية عام 1991.

وكان الفقيد أحد رجالات الوطن البارزين وصاحب مواقف مشرفة، عاش معتزاً بانتمائه العربي الأردني الاصيل متمسكاً بوطنيته وقوميته.

--(بترا)

م ت/م ق/أس

22/12/2023 12:10:50

