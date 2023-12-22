الذكرى 23 لوفاة ملحم التل تصادف غدا السبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الاول (بترا)- تصادف يوم غد السبت، الذكرى 23 لوفاة المرحوم ملحم التل المدير العام الأسبق لوكالة الانباء الاردنية (بترا).
وعمل المرحوم التل مديراً عاماً لصحيفة الرأي ورئيسا لتحريرها، ومديراً عاماً لدائرة المطبوعات والنشر، إضافة إلى تقلده مناصب إعلامية وسياسة أخرى.
وأسس المرحوم التل صحيفة الرقيب في ستينيات القرن الماضي، كما أسس وترأس الأمانة العامة لحزب الجبهة العربية الأردنية الدستورية عام 1991.
وكان الفقيد أحد رجالات الوطن البارزين وصاحب مواقف مشرفة، عاش معتزاً بانتمائه العربي الأردني الاصيل متمسكاً بوطنيته وقوميته.
--(بترا)
م ت/م ق/أس
22/12/2023 12:10:50
MENAFN22122023000117011021ID1107646162
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