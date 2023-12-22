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الذهب يرتفع عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

12/22/2023 4:24:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط زيادة الرهانات على أن الفدرالي الأميركي سيخفض الفائدة في بداية 2024.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمئة إلى 2059.70 دولار للأونصة.
وتزامن مع مكاسب الذهب تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية لأقل مستوى في 5 أشهر.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/12/2023 12:09:04

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