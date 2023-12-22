اختتام ورشة حول برنامج منح شهادة مقوم مُعتمد برامج اكاديمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- اختتمت في جامعة الشرق الأوسط ورشة عمل بعنوان: "برنامج منح شهادة مقوم معتمد" التي نظمتها مجلس ضمان الجودة والاعتماد التابع لاتحاد الجامعات العربية.
وشارك في الورشة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم، 16 مُشاركاَ من عدد من الجامعات العربية في سوريا، العراق، الإمارات، مصر، فلسطين، ليبيا، الصومال، قطر والأردن.
وتضمنت الورشة محاضرات تدريبية نظرية وتطبيقات عملية لتأهيل المُشاركين للحصول على شهادة مقوّم برامج أكاديمية مُعتمد، حيث تعتبر هذه الشهادة من أهم برامج بناء قدرات الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي العربية والذي يحرص مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية على تنفيذها دورياً.
وتهدف الورشات إلى إعداد وتأهيل عدد أكبر من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العربية لتطبيق الاتجاهات الحديثة المتعلقة بجودة البرامج الأكاديمية.
واستهدفت الورشة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، عمداء ومديري ورؤساء وحدات الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى المهتمين والمتخصين في مجال الاعتماد وضمان الجودة.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية مدير مجلس ضمان الجودة والاعتماد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، إن الورشة توفر فرصة مثالية لاطلاع المشاركين على معايير الاعتماد البرامجي التي أعدها اتحاد الجامعات العربية والتي تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة باعتماد البرنامج الأكاديمية في الجامعات.
وأشار إلى أن تطبيق المعايير العربية سيسهم في تعزيز الفرص للجامعات للحصول على الاعتمادات الدولية مما يساعد خريجي الجامعات العربية للتنافس بكفاءة على المقاعد الدراسية لاستكمال تعليمهم العالي في الجامعات العالمية المرموقة وتمكين أعضاء هيئة التدريس من نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية.
وحاضر في الورشة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، والدكتور زيد العنبر نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية، والدكتور عبد السلام غيث مفوض مفووضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتوره ماجدة أبو الصفا أمين عام جمعية إدارات ضمان الجودة التابعة لاتحاد الجامعات العربية.
--(بترا)
ع ط/م ق/أس
22/12/2023 12:07:17
MENAFN22122023000117011021ID1107646160
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