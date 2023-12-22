اختتام ورشة حول برنامج منح شهادة مقوم مُعتمد برامج اكاديمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- اختتمت في جامعة الشرق الأوسط ورشة عمل بعنوان: "برنامج منح شهادة مقوم معتمد" التي نظمتها مجلس ضمان الجودة والاعتماد التابع لاتحاد الجامعات العربية.

وشارك في الورشة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم، 16 مُشاركاَ من عدد من الجامعات العربية في سوريا، العراق، الإمارات، مصر، فلسطين، ليبيا، الصومال، قطر والأردن.

وتضمنت الورشة محاضرات تدريبية نظرية وتطبيقات عملية لتأهيل المُشاركين للحصول على شهادة مقوّم برامج أكاديمية مُعتمد، حيث تعتبر هذه الشهادة من أهم برامج بناء قدرات الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي العربية والذي يحرص مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية على تنفيذها دورياً.

وتهدف الورشات إلى إعداد وتأهيل عدد أكبر من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العربية لتطبيق الاتجاهات الحديثة المتعلقة بجودة البرامج الأكاديمية.

واستهدفت الورشة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، عمداء ومديري ورؤساء وحدات الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى المهتمين والمتخصين في مجال الاعتماد وضمان الجودة.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية مدير مجلس ضمان الجودة والاعتماد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، إن الورشة توفر فرصة مثالية لاطلاع المشاركين على معايير الاعتماد البرامجي التي أعدها اتحاد الجامعات العربية والتي تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة باعتماد البرنامج الأكاديمية في الجامعات.

وأشار إلى أن تطبيق المعايير العربية سيسهم في تعزيز الفرص للجامعات للحصول على الاعتمادات الدولية مما يساعد خريجي الجامعات العربية للتنافس بكفاءة على المقاعد الدراسية لاستكمال تعليمهم العالي في الجامعات العالمية المرموقة وتمكين أعضاء هيئة التدريس من نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية.

وحاضر في الورشة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، والدكتور زيد العنبر نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية، والدكتور عبد السلام غيث مفوض مفووضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتوره ماجدة أبو الصفا أمين عام جمعية إدارات ضمان الجودة التابعة لاتحاد الجامعات العربية.

--(بترا)

ع ط/م ق/أس

22/12/2023 12:07:17

