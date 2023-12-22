الخارجية تعزي بضحايا الهجوم المسلح في جامعة بالعاصمة التشيكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 22 كانون الأول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديقة بضحايا الهجوم المسلح في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، مساء أمس، وأسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 25 آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية التشيك الصديقة بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

22/12/2023 11:43:17

