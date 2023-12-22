19 شهيدا في قصف إسرائيلي على جباليا ودير البلح

19 شهيدا في قصف إسرائيلي على جباليا ودير البلح
التاريخ
12/22/2023 4:24:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 كانون الأول (بترا)- تمكنت طواقم الدفاع المدني والأسعاف في قطاع غزة، من انتشال 16 شهيدا وأكثر من 50 جريحا من عائلة البرش بعد استهداف الاحتلال منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.
كمأ استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الحكر فجر اليوم الجمعة شمال دير البلح وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
22/12/2023 11:41:51
MENAFN22122023000117011021ID1107646158
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