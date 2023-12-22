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19 شهيدا في قصف إسرائيلي على جباليا ودير البلح

12/22/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 كانون الأول (بترا)- تمكنت طواقم الدفاع المدني والأسعاف في قطاع غزة، من انتشال 16 شهيدا وأكثر من 50 جريحا من عائلة البرش بعد استهداف الاحتلال منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.
كمأ استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الحكر فجر اليوم الجمعة شمال دير البلح وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
22/12/2023 11:41:51

MENAFN22122023000117011021ID1107646158

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