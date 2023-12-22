المنتخب الأولمبي يستدعي 27 لاعبا استعدادا لكأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- استدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم بقيادة المدرب عبدالله ابو زمع 27 لاعبا لبدء التدريبات استعدادا للمشاركة في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال نيسان المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين: قيس العباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، يوسف حسان، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عرفات الحاج، عمار محمد، سيف بشابشة، سيف درويش، محمد أبو طه، عون المحارمة، محمد كحلان، أحمد السلمان، علي العزايزة، فرج عيد، أحمد صبرة، وسيم الريالات، عامر جاموس، عارف الحاج، بشار الذيابات، مالك علان، وبكر كلبونة.

ويتطلع الجهاز الفني من خلال التدريبات اليومية، إلى رفع مستوى الجاهزية للاعبين، وتوسيع قاعدة الخيارات قبل الاستحقاق الرسمي.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.

ويستهل المنتخب مشاركته، بمواجهة أستراليا، ثم قطر على أن يختتم دور المجموعات بلقاء إندونيسيا.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

--(بترا)

خ خ/م ق/أس

22/12/2023 11:08:13