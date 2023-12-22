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الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية

12/22/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح اليوم الجمعة للتعامل مع الظروف الجوية التي من المتوقع أن تسود المملكة اليوم وغدا.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الإتصال على الرقم الموحد ( 102 و 117180 ).
ودعت الأمانة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بالإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع.
كما دعت الأمانة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
--(بترا)
ع ع/م ق/أس
22/12/2023 09:38:11

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