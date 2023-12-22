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الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تشينغهاي إلى 31 شخصاً

12/22/2023 4:24:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- قالت السلطات الصينية، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر وضرب مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين ارتفعت إلى 31 شخصا.
وأسفرت الكارثة حتى مساء أمس الخميس، عن إصابة 198 شخصا، ولا يزال ثلاثة آخرين في عداد المفقودين، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.
كما تأكد مقتل ما مجموعه 113 شخصا في مقاطعة قانسو في الزلزال الذي وقع مساء الاثنين الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/12/2023 09:24:21

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