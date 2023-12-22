الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تشينغهاي إلى 31 شخصاً

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تشينغهاي إلى 31 شخصاً
التاريخ
12/22/2023 4:24:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- قالت السلطات الصينية، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر وضرب مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين ارتفعت إلى 31 شخصا.
وأسفرت الكارثة حتى مساء أمس الخميس، عن إصابة 198 شخصا، ولا يزال ثلاثة آخرين في عداد المفقودين، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.
كما تأكد مقتل ما مجموعه 113 شخصا في مقاطعة قانسو في الزلزال الذي وقع مساء الاثنين الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/12/2023 09:24:21
MENAFN22122023000117011021ID1107646153
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