جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

عمان 22 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة. كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة. --(بترا) رصد/ي أ/م ق/أس 22/12/2023 09:14:42

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