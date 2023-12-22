البيت الأبيض يعد مقترحا جديدا لروسيا لإطلاق سراح سجينين أميركيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 22 كانون الأول (بترا)- أعلن البيت الأبيض، ليل الخميس، أنه بصدد إعداد مقترح جديد لروسيا من أجل إطلاق سراح سجينين أميركيين، بعد رفض موسكو محاولة أميركية سابقة، بحسب واشنطن تايمز.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافيين، "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحا".
وأفادت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، أن روسيا رفضت عرضا "جوهريا" لإطلاق سراح الأميركيين إيفان غيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال، وبول ويلان الجندي السابق في البحرية، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إنه يأمل في التوصل إلى حل لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتخاذ قرار يناسب الاتحاد الروسي".
وأضاف كيربي، أن الولايات المتحدة "قدمت في الأيام الأخيرة عرضا جديا، لكن الروس رفضوه بغض النظر عما يقوله بوتين".
واعتقل غيرشكوفيتش (32 عاما) في نهاية آذار في مدينة يكاتيرنبورغ في جبال الأورال خلال قيامه بمهمة صحافية، وهو أول صحافي غربي يتهم بالتجسس منذ الحقبة السوفياتية، وقد نفى التهمة الموجهة اليه بشكل قاطع.
أما ويلان (53 عاما) فكان يعمل في مجال الأمن لصالح شركة أميركية مختصة بقطع غيار السيارات عندما ألقي القبض عليه في موسكو عام 2018، ويقضي ويلان حكما بالسجن لمدة 16 عاما بعد ادانته بالتجسس، وهي تهمة تقول الحكومة الأميركية إن لا أساس لها من الصحة.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
22/12/2023 08:23:39
MENAFN22122023000117011021ID1107646149
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