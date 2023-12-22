البيت الأبيض يعد مقترحا جديدا لروسيا لإطلاق سراح سجينين أميركيين

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 22 كانون الأول (بترا)- أعلن البيت الأبيض، ليل الخميس، أنه بصدد إعداد مقترح جديد لروسيا من أجل إطلاق سراح سجينين أميركيين، بعد رفض موسكو محاولة أميركية سابقة، بحسب واشنطن تايمز.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافيين، "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحا".

وأفادت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، أن روسيا رفضت عرضا "جوهريا" لإطلاق سراح الأميركيين إيفان غيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال، وبول ويلان الجندي السابق في البحرية، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إنه يأمل في التوصل إلى حل لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتخاذ قرار يناسب الاتحاد الروسي".

وأضاف كيربي، أن الولايات المتحدة "قدمت في الأيام الأخيرة عرضا جديا، لكن الروس رفضوه بغض النظر عما يقوله بوتين".

واعتقل غيرشكوفيتش (32 عاما) في نهاية آذار في مدينة يكاتيرنبورغ في جبال الأورال خلال قيامه بمهمة صحافية، وهو أول صحافي غربي يتهم بالتجسس منذ الحقبة السوفياتية، وقد نفى التهمة الموجهة اليه بشكل قاطع.

أما ويلان (53 عاما) فكان يعمل في مجال الأمن لصالح شركة أميركية مختصة بقطع غيار السيارات عندما ألقي القبض عليه في موسكو عام 2018، ويقضي ويلان حكما بالسجن لمدة 16 عاما بعد ادانته بالتجسس، وهي تهمة تقول الحكومة الأميركية إن لا أساس لها من الصحة.

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

22/12/2023 08:23:39