البنتاغون: أكثر من 20 دولة تنضم لتحالف تقوده واشنطن لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 22 كانون الأول (بترا)- أعلن البنتاغون، مساء الخميس، أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، بحسب واشنطن بوست.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعلن الاثنين عن تشكيل تحالف دولي للتصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن "مرتبطة" بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين، "لدينا أكثر من 20 دولة موقعة للمشاركة" في التحالف.

وأشار رايدر إلى أن قوات التحالف "ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممر المائي الدولي الحيوي"، داعيا الحوثيين لوقف هجماتهم.

وكان الحوثيون توعدوا في أعقاب الإعلان عن ولادة هذا التحالف، بأن يواصلوا عملياتهم، وحذروا من أن "أي دولة" ستتحرك ضدهم سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر. ومنذ بدء هجمات الحوثيين ومع ارتفاع تكاليف التأمين، علقت شركات شحن بحري رئيسية مثل "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-ليود" الألمانية و"سي ام آيه سي جي أم" الفرنسية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية مرور سفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

22/12/2023 08:12:09