منخفض جوي يؤثر على المملكة مساء اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة لفترة قصيرة.

وتتأثر المملكة مع ساعات الليل بإمتداد ضعيف لمنخفض جوي، وتصبح الأجواء غائمة وأكثر برودة وتزداد نسب الرطوبة، وتهطل الأمطار في شمال المملكة، وتكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال في ساعات متأخرة من الليل أن يمتد هطول المطر إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية في ساعات الليل، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الأمطار في شمال المملكة غزيرة أحيانا، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 2 وفي مرتفعات الشراة 10 - 4 وفي مناطق البادية 16 - 6 وفي مناطق السهول 11 - 7، وفي الأغوار الشمالية 20 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 12، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجات مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

22/12/2023 08:06:38