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65 عاما على فيلمامرأة فى الطريق من كلاسيكيات السينما المصرية

12/22/2023 4:24:00 AM
(MENAFN- Youm7) يمر اليوم الجمعة، 65 عاما على فيلم "امرأة فى الطريق"، حيث عرض في 22 ديسمبر 1958 ومن قصة وسيناريو وحوار عبد الحى أديب، ومن بطولة هدى سلطان، ورشدى أباظة ، وشكرى سرحان، وزكى رستم، وآمال فريد ومن إخراج عز الدين ذو الفقار ومن الأفلام المميزة التي أنتجت وقتها وضم عدد من كبير من النجوم والفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول المعلم فرج لديه ولدان من زوجتين مختلفتين ولكنه يحب واحد عن الآخر بسبب ما فعلته أمه فيه ولذلك فهو يحب حسنين عن صابر رغم أن صابر هو من يساعده ويقف بجواره دائما ويحترمه ويحبه ولا يجد منه إلا كل جفاء وعلى العكس والده يحب حسنين هذا الولد العائل الذى لا يفعل شيئا سوى أنه يقلل من شانه بحبه للغزيه زوجته لوحظ التى دائما تحط من شأنه وتلعنه بسبب قله عمله وحيلته وهى تحب صابر رغم أن الأخير لا يحبها.

تقع حادثه للأب الذى يعتقد أن صابر هو من فعلها ليفقد الأب على أثرها البصر، ورغم أن صابر بريء من فعلته إلا أن الأب يصر على أنه هو من فعلها ومع ذلك يحاول صابر الاستمرار فى عمله حتى يساعد والده، يحاول الناس الإيقاع بين الأخين وينجحوا فى ذلك مستغلين أن الأب يفضل أحدهما عن الآخر .







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