كله بالأغنية يفك.. إيمان مختار تقدم برنامجها على 9090 بهذا الموعد فى 2024

كله بالأغنية يفك.. إيمان مختار تقدم برنامجها على 9090 بهذا الموعد فى 2024
التاريخ
12/22/2023 4:24:00 AM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت شبكة 9090 برئاسة عبد الفتاح مصطفى
الراديو بيضحك الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والتى أكدت أن هناك مفاجآت جديدة خلال العام الجديد، مؤكدة أن الإذاعة تستمر في بث برنامج
"كله بالأغنية يفك" من تقديم إيمان مختار يومى الخميس والجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء. "كله بالأغنية يفك"
برنامج تدور فكرته حول التنقل بين محطات الفنانين الشعبيين، وكل محطة تعبر عن مفهوم أو معنى في حياة المطرب.
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