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كله بالأغنية يفك.. إيمان مختار تقدم برنامجها على 9090 بهذا الموعد فى 2024

12/22/2023 4:24:00 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شبكة 9090 برئاسة عبد الفتاح مصطفى

الراديو بيضحك الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والتى أكدت أن هناك مفاجآت جديدة خلال العام الجديد، مؤكدة أن الإذاعة تستمر في بث برنامج
"كله بالأغنية يفك" من تقديم إيمان مختار يومى الخميس والجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء.
"كله بالأغنية يفك"
برنامج تدور فكرته حول التنقل بين محطات الفنانين الشعبيين، وكل محطة تعبر عن مفهوم أو معنى في حياة المطرب.









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