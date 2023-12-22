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خلدت اسمها باحترافية تمثيلها وتميزها فى الأدوار.. ذكرى رحيل سناء جميل

12/22/2023 4:23:59 AM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الجمعة،
ذكرى رحيل النجمة سناء جميل
حيث رحلت عن عالمنا في 22 ديسمبر 2002، ومن النجمات اللاتى دخلت قلوب جميع مشاهديها باحترافية تمثيلها وتميزها في الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية وما زالت أعمالها باقية حتى الآن هذا ويظل كل محبيها و الجمهور يشاهدون أعمالها.

اسم النجمة سناء جميل الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و لم تكن على وفاق مع شقيقها بعد علمه أنها سوف تمتهن التمثيل، ولجأت إلى أستاذها بالمعهد الفنان الراحل زكي طليمات، والذى اختار لها اسم سناء جميل ليكون اسمها الفنى، وساعدها للإقامة في بيت طالبات والانضمام لفرقة المسرح الحديث.

انضمت للعمل مع فرقة "فتوح نشاطي" المسرحية عقب تخرجها من المعهد، وشاركت في أكثر من فيلم خلال فترة الخمسينيات، من بينها "بشرة خير"، و"حرام عليك"، وبدايتها جاءت من خلال دور نفيسة" في فيلم "بداية ونهاية".

قدمت سناء جميل عدد من الأفلام أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "بلال مؤذن الرسول"، "ومرت الأيام"، "أهل الهوى"، "شياطين الجو"، "لن أبكي أبداً"، "بداية ونهاية"، "فجر يوم جديد"، فيلم "الزوجة الثانية"، فيلم "الشوارع الخلفية"، "توحيدة"، "سواق الهانم"، "السيد كاف"، "الشك يا حبيبي"، "ملائكة الشوارع" وغيرها من الأفلام.

وفى التليفزيون شاركت في مسلسلات "ساكن قصادى"، "اللقاء الأخير"، "ابن سينا"، "حل يرضي جميع الأفراد"، "وعاد النهار"، "الراية البيضا"، "ساكن قصادي"، "خالتي صفية والدير"، "الرقص على سلالم متحركة"، "سور مجرى العيون"، "حصاد الحب"، وكان آخر أعمالها مسلسل "طرح البشر"










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