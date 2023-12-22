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كمل يومك مع فادى إبراهيم على إذاعة 9090 بهذا الموعد فى العام الجديد

12/22/2023 4:23:57 AM
(MENAFN- Youm7) وأعلنت شبكة 9090 برئاسة عبد الفتاح مصطفى عن خريطتها الجديدة للعام الجديد 2024، وذلك عبر برنامج
الراديو بيضحك الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والتى أكدت أن هناك مفاجآت جديدة خلال العام الجديد، مؤكدة أن الإذاعة تستمر في بث برنامج
"كمل يومك".
"كمل يومك"
برنامج خفيف يحتوى على فقرات متنوعة عن الموسيقى، ويحتوى على أسئلة للمستمعين ومداخلات، وهو استمرار لبرامج فادى إبراهيم على الإذاعة على مدار السنوات الماضية.









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