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جينيفر لوبيز تتهم الإعلام بإفساد قصة حبها مع بن أفليك

12/22/2023 4:23:57 AM
(MENAFN- Youm7) تحدثت النجمة العالمية
جينيفر لوبيز ، مؤخرًا، عن الجانب المظلم الذى كان عليها تحمله خلال علاقتها الرومانسية مع بن أفليك، فأثناء الحديث عن ألبومها المقبل This Is Me، قالت فنانة البوب ​​البالغة من العمر 54 عامًا، لمجلة "Variety": إنها كانت حذرة من التعاون مع زوجها مرة أخرى.



وقالت جينيفر: "كفنانين، علينا أن نتبع قلوبنا"، علاوة على ذلك، اعترفت جينيفر بأنها وبن "لا يزالا يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة" بسبب تواجدهما فى دائرة الضوء عندما بدآ المواعدة لأول مرة.

وتابعت جينيفر: "لكننا أكبر سناً الآن.. نحن أكثر حكمة.. نحن نعلم أيضًا ما هو المهم، وما هو مهم حقًا فى الحياة، يتعلق الأمر بأن تكون صادقًا مع هويتك"، وتأتى مقابلة جينيفر بعد أن أعلنت عن تاريخ إصدار ألبومها التاسع، والذى سيتم إصداره فى 16 فبراير 2024.



وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عادت مع زوجها النجم بن أفليك، لصدارة عناوين الأخبار، بفضل الكيمياء المثيرة الخاصة بهما بعد شائعات وجود خلاف بينهما، فالزوجان المشهوران المعروفان باسم بينيفر من قبل معجبيهما لم يدخرا جهدًا للتعبير عن حماسهما المتزايد لبعضهما البعض بعد حفل زفافهما الذى أقيم العام الماضي.

وشوهدت جينيفر لوبيز وبن أفليك مؤخرًا فى احتفال
Elle's 2023 Women in Hollywood
فى لوس أنجلوس، حيث حصلت جينيفر على جائزة الأيقونة الخامسة لها.







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