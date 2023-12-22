طريقة عمل الفراخ المحشية بدون سلق.. طعمها حلو وتنفع للعزومات

MENAFN - Youm7) يفضل البعض تناول الدجاج بأكثر من طريقة، فهناك من يفضل تناولها على طريقة الشواء، والبعض عن طريق تحضيرها فى طاجن على حسب الرغبة، لكن خلال السطور التالية، نستعرضطريقة عمل الفراخ المحشية بدون سلق على طريقة الشيف مي صيام، بمكونات تجعل طعمها لذيذا ومقبولا وشهيا ويمكن تقديمها مع أطباق الملوخية أو أطباق المحشي.

الفراخ المحشية





طريقة عمل الفراخ المحشية بدون سلق: المكونات:

دجاج .

نصف كوب أرز.

بصلة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتين سمن.

طريقة تحضير الدجاج المحشى بدون سلق:

في البداية قومي بغسل الأرز وانقعيه لمدة ساعة.

حضري إناء وقومي بخلط ملعقة سمن أو زبد مع ملح وفلفل أسود.



قومي بتتبيل الدجاج جيداً وخلط الزبدة والفلفل والملح من الداخل وأسفل الجلد وفوق الجلد.

ثم قومي بتصفية الأرز جيداً، ثم ضعي عليه البصل مقطعا لقطع صغيرة، مضاف عليه ملعقة سمن وملح و فلفل أسود ويقلب جيداً ليحشى

به الدجاج.

قومي بتكتيف الدجاجة وضعيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.



ضعيها على النار حتى تتشرب السوائل.



ضعي ماء مغليا فوقها وغطيها ثم تهدئة النار عليها مثل الشمعة.

ومن ساعة ونصف لساعتين حسب حجم الفرخة اتركيها على النار.

وعندما تنضج يجب إدراجها أسفل الشواية حتى تحصل على لون.

ولإضافة لون مميز يمكن دهن الفرخة بصويا صوص أو باربكيو صوص أو صلصة.

طريقة عمل الفراخ المحشية











