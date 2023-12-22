طريقة عمل الفراخ المحشية بدون سلق.. طعمها حلو وتنفع للعزومات

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- Youm7) يفضل البعض تناول الدجاج بأكثر من طريقة، فهناك من يفضل تناولها على طريقة الشواء، والبعض عن طريق تحضيرها فى طاجن على حسب الرغبة، لكن خلال السطور التالية، نستعرض
طريقة عمل الفراخ المحشية بدون سلق على طريقة الشيف مي صيام، بمكونات تجعل طعمها لذيذا ومقبولا وشهيا ويمكن تقديمها مع أطباق الملوخية أو أطباق المحشي.
الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية بدون سلق: المكونات:
دجاج .
نصف كوب أرز.
بصلة.
ملح.
فلفل أسود.
ملعقتين سمن.
طريقة تحضير الدجاج المحشى بدون سلق:
في البداية قومي بغسل الأرز وانقعيه لمدة ساعة.
حضري إناء وقومي بخلط ملعقة سمن أو زبد مع ملح وفلفل أسود.
قومي بتتبيل الدجاج جيداً وخلط الزبدة والفلفل والملح من الداخل وأسفل الجلد وفوق الجلد.
ثم قومي بتصفية الأرز جيداً، ثم ضعي عليه البصل مقطعا لقطع صغيرة، مضاف عليه ملعقة سمن وملح و فلفل أسود ويقلب جيداً ليحشى
به الدجاج.
قومي بتكتيف الدجاجة وضعيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
ضعيها على النار حتى تتشرب السوائل.
ضعي ماء مغليا فوقها وغطيها ثم تهدئة النار عليها مثل الشمعة.
ومن ساعة ونصف لساعتين حسب حجم الفرخة اتركيها على النار.
وعندما تنضج يجب إدراجها أسفل الشواية حتى تحصل على لون.
ولإضافة لون مميز يمكن دهن الفرخة بصويا صوص أو باربكيو صوص أو صلصة.
طريقة عمل الفراخ المحشية
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