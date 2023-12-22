أبراج ترفض اتباع القسوة فى تعديل سلوك أطفالها.. أبرزهم الحوت والميزان

يفضل بعض من الآباء تربية أولادهم بطريقة قاسية، اعتقاداً منهم بأن هذه الطريقة تصلح سلوكهم وتجعلهم أفضل، ولكن بعض الآباء يرفضون اتباع هذه الطريقة ويفضلون اتباع اللين عند تربية الأطفال، لأن هذا الأسلوب يساعد على تكوين شخصية طفل سوية نفسياً، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".





أبراج ترفض اتباع القسوة عند تربية أطفالهابرج الحوت

يشتهر مولود برج الحوت بطبيعته الرحيمة والعطوفة، وقد يفضل اتباع نهج أكثر لطفًا عند تربية الطفل، مع التركيز على فهم مشاعره، ويدعم التواصل معه، ويعاقبهم بطريقة إيجابية حيث يرى أنه بذلك يعدل سلوك الطفل.

اب يتعامل بلين مع أطفاله





برج الثور

يُعرف مولود برج الثور بصبره الطويل، لذلك يتجنب اتباع أسلوب القوة عند تهذيب أطفاله، ويختار أسلوبًا أكثر ثباتًا في الانضباط، متجنبًا الأساليب القاسية، ويعلم أطفاله فهم مشاعر الآخرين ومراعاتهم .

اب يتعامل مع طفله





برج الدلو

برج الدلو متفتح دائماً ويشعر بالقلق عندما يقسو عند تربية طفله، حيث يعتقد أن التعامل مع طفله بلطف يساعد على تطويره واستيعاب القيم الجيدة، كما يعلمهم أن يعترف باستقلالية أطفاله ويحترمهم.

ام تتعامل بلين مع اطفالها





برج الميزان

يقدر برج الميزان الانسجام والتوازن، كما يشعر بأن اتباعه لأسلوب قاسى عند تربية طفله، فإنه بذلك يجعله يشعر بالخوف وممكن أن يؤدى ذلك إلى تكوين مشاعر مكبوتة، كما يعلم طفله كيفية إدارة مشاعره، ويعلمه التغلب على التحديات التي تواجهه، ويتعامل مع طفله بهدوء ودبلوماسية، كما يبحث عن حلول لجميع مشاكله حتى يكون منه شخصية سوية.







