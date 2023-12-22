أبراج ترفض اتباع القسوة فى تعديل سلوك أطفالها.. أبرزهم الحوت والميزان

(MENAFN
- Youm7)
يفضل بعض من الآباء تربية أولادهم بطريقة قاسية، اعتقاداً منهم بأن هذه الطريقة تصلح سلوكهم وتجعلهم أفضل، ولكن بعض الآباء يرفضون اتباع هذه الطريقة ويفضلون اتباع اللين عند تربية الأطفال، لأن هذا الأسلوب يساعد على تكوين شخصية طفل سوية نفسياً، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج ترفض اتباع القسوة عند تربية أطفالها
برج الحوت
يشتهر مولود برج الحوت بطبيعته الرحيمة والعطوفة، وقد يفضل اتباع نهج أكثر لطفًا عند تربية الطفل، مع التركيز على فهم مشاعره، ويدعم التواصل معه، ويعاقبهم بطريقة إيجابية حيث يرى أنه بذلك يعدل سلوك الطفل.
اب يتعامل بلين مع أطفاله
برج الثور
يُعرف مولود برج الثور بصبره الطويل، لذلك يتجنب اتباع أسلوب القوة عند تهذيب أطفاله، ويختار أسلوبًا أكثر ثباتًا في الانضباط، متجنبًا الأساليب القاسية، ويعلم أطفاله فهم مشاعر الآخرين ومراعاتهم .
اب يتعامل مع طفله
برج الدلو
برج الدلو متفتح دائماً ويشعر بالقلق عندما يقسو عند تربية طفله، حيث يعتقد أن التعامل مع طفله بلطف يساعد على تطويره واستيعاب القيم الجيدة، كما يعلمهم أن يعترف باستقلالية أطفاله ويحترمهم.
ام تتعامل بلين مع اطفالها
برج الميزان
يقدر برج الميزان الانسجام والتوازن، كما يشعر بأن اتباعه لأسلوب قاسى عند تربية طفله، فإنه بذلك يجعله يشعر بالخوف وممكن أن يؤدى ذلك إلى تكوين مشاعر مكبوتة، كما يعلم طفله كيفية إدارة مشاعره، ويعلمه التغلب على التحديات التي تواجهه، ويتعامل مع طفله بهدوء ودبلوماسية، كما يبحث عن حلول لجميع مشاكله حتى يكون منه شخصية سوية.
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