حيلة ذكية من حارس أمن فى مستشفى بالصين لإسعاد الأطفال المرضى

MENAFN - Youm7) لجأ حارس أمن فى إحدى المستشفيات الصينية إلى حيلة ذكية من أجل إضفاء البهجة والسرور على نفوس الأطفال المرضى، حيث ربط "يو جينغ جينغ" صاحب الـ38 عاما، بعض الألعاب بزيه الرسمى، ليجد الأطفال التسلية مع هذا المظهر الطريف، وهو ما جعل "يو جينغ جينغ" يعتمد هذه الحيلة بشكل دائم.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية أن "يو جينغ جينغ" مشهور بين حراس الأمن الآخرين لأنه يجمع ألعابًا صغيرة محشوة ويعلقها على الجزء الخلفى من زيه العسكرى، بحسب

scmp.

وقال يو إنه قام أولاً بتعليق ألعاب محشوة على ملابس عمله عندما عثر على بعض الألعاب الصغيرة التى فقدها المرضى الصغار أو تركوها وراءهم، ونقل عن "يو" قوله: "اعتقدت أن الألعاب الموجودة على زيي كانت ملفتة للنظر حتى يتمكن الأطفال وأولياء أمورهم من العثور بسهولة على ألعابهم المفقودة عندما يعودون إلى المستشفى".

حارس الأمن

وهذه الحيلة كانت فعالة للغاية لدرجة أن الأطفال الباكين كانوا يهدأون عندما يرونه، وقال "يو" إنه يقدم أحيانا الألعاب للمرضى كهدايا، ويشترى "يو" أحيانًا ألعابًا جديدة بأمواله الخاصة، ويقوم زملاؤه بتنظيف الألعاب المفقودة وإعطائها له.

وتابع: "أنا أيضًا أب، ويسعدنى أن أساعد طفلاً على التوقف عن البكاء، على الرغم من أننى لا أستطيع علاجهم، إلا أننى أحاول تخفيف آلامهم بطريقتى الخاصة".

واكتشف ابن "يو" المراهق الشهر الماضى طريقة والده لإسعاد عندما ذهب إلى المستشفى لعلاج نزلة برد، وقال الأب، "سألني ابني لماذا أعلق الألعاب على زيى الرسمى، أخبرته أن الهدف من ذلك هو إسعاد الصغار الذين كانوا خائفين من فحوصاتهم البدنية ويشعرون بالقلق من تلقى الحقن".

وحظيت جهود "يو" لإدخال الفرحة على الأطفال بإشادة كبيرة عبر الإنترنت، وقال أحد الأشخاص على الإنترنت: "أحيي حارس الأمن هذا"، وقال آخر: "إنه يستخدم وظيفته العادية ليوفر الدفء للعالم".