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أسعار الذهب اليوم الجمعة تفتح على تراجع وعيار 21 يسجل 2995 جنيها للجرام

12/22/2023 4:23:49 AM
(MENAFN- Youm7) عادت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، للتراجع مسجلة انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 أقل من 3 آلاف جنيه للجرام، وسجلت أعيرة الذهب المختلفة 18 و 24 و 14 انخفاضًا طفيفًا في التداولات الفورية خلال تعاملات الجمعة 22 ديسمبر 2023.



أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3423 جنيها.



عيار 21 يسجل 2995 جنيها.



عيار 18 يسجل 2567 جنيها.



عيار 14 يسجل 1997جنيها.



الجنيه الذهب 23960جنيها.



الذهب عالميًا
تتحرك أسعار الذهب العالمي، في نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.



ارتفعت أسعار الذهب الفوري أمس بنسبة 0.2% ليتداول- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند المستوى 2036 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى أمس عند 2043 دولار للأونصة قبل أن ينهي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.4%.



فشل سعر الذهب في إغلاق جلسة تداول يومية فوق المستوى 2040 دولار للأونصة، لتظل منطقة المقاومة بين 2040 – 2050 دولار للأونصة هي العائق حاليًا أمام أسعار الذهب والتي تدفعه إلى التذبذب في نطاق ضيق تحت هذه المنطقة، وهو الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع خلال الفترة القادمة.












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