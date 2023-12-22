جعلتنا الكتابة بشراً التاريخ العاطفى للكتابة من العراق القديم إلى اليوم

(MENAFN
- Youm7) تشير الأدلة إلى أن الكتابة اخترعت في جنوب العراق في وقت ما قبل 3000 قبل الميلاد. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ سيجد أي شخص مهتم بهذا السؤال الإجابة فى كتاب "كيف جعلتنا الكتابة بشرًا" من تأليف والتر ستيفنز الذي قراءة ممتعة ومحفزة وهو يقدم ما يسميه "التاريخ العاطفي" للكتابة.
الأقسام الأكثر تفصيلاً في الكتاب هي تلك المتعلقة بعصر النهضة وأوائل العصر الحديث، حيث تكون خبرة المؤلف وتفاعله الواسع مع المصادر واضحًا. يتم تقديم المواضيع التي تتجاوز خبرته من خلال دراسات الحالة المختارة جيدًا.
كما يكشف الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام مثل الكتابة على الجدران القديمة والحديثة، أو جهود العلماء القدماء لإعادة بناء أشكال أقدم من الكتابة.
لقد أنتج ستيفنز قصة من التقلبات والمنعطفات وقد كانت إحدى المناقشات الكبرى التي استمرت حتى عصر النهضة تدور حول من اخترع الكتابة لأن علم الآثار والتسلسل الزمني غير معروفين تقريبًا وهنا، يلوح في الأفق المؤرخ الروماني فلافيوس جوزيفوس (من 37 إلى 100 م) حيث قدم يوسيفوس وصفًا لاختراع الكتابة قبل الطوفان العظيم.
هل الكتابة تجعلنا بشراً؟
العنوان "كيف جعلتنا الكتابة بشرًا"، مستوحى من الدور الذي لعبه تعلم القراءة والكتابة في تحرير العبيد في أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر فقد أدى اكتساب الشعب الأمريكي لمهارات القراءة والكتابة إلى تعزيز تقدم الإنسانية ومكّن المستعبدين الذين حصلوا على الحرية من مشاركة تجاربهم في القسوة المروعة مع جمهور القراء وكان على الجمهور المتعلم أيضًا أن يقرأ الحجج المؤيدة للإلغاء، وأن يصبح مدافعًا عنها.
ومن ناحية أخرى، لعبت الكتابة بالتأكيد دورًا مهمًا في تشكيل وهيكلة معظم المجتمعات البشرية وبهذه الطريقة، يكون لها آثار بعيدة المدى على الأميين أيضًا وفي أوقات مختلفة، كانت الكتابة أداة للمقاومة، ولكنها أيضًا وسيلة للسيطرة الاجتماعية وهذه الجوانب، حيث تؤثر الكتابة حقًا (تقريبًا) على جميع البشر.
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