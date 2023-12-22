جعلتنا الكتابة بشراً التاريخ العاطفى للكتابة من العراق القديم إلى اليوم

MENAFN - Youm7) تشير الأدلة إلى أن الكتابة اخترعت في جنوب العراق في وقت ما قبل 3000 قبل الميلاد. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ سيجد أي شخص مهتم بهذا السؤال الإجابة فى كتاب "كيف جعلتنا الكتابة بشرًا" من تأليف والتر ستيفنز الذي قراءة ممتعة ومحفزة وهو يقدم ما يسميه "التاريخ العاطفي" للكتابة.

الأقسام الأكثر تفصيلاً في الكتاب هي تلك المتعلقة بعصر النهضة وأوائل العصر الحديث، حيث تكون خبرة المؤلف وتفاعله الواسع مع المصادر واضحًا. يتم تقديم المواضيع التي تتجاوز خبرته من خلال دراسات الحالة المختارة جيدًا.

كما يكشف الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام مثل الكتابة على الجدران القديمة والحديثة، أو جهود العلماء القدماء لإعادة بناء أشكال أقدم من الكتابة.

لقد أنتج ستيفنز قصة من التقلبات والمنعطفات وقد كانت إحدى المناقشات الكبرى التي استمرت حتى عصر النهضة تدور حول من اخترع الكتابة لأن علم الآثار والتسلسل الزمني غير معروفين تقريبًا وهنا، يلوح في الأفق المؤرخ الروماني فلافيوس جوزيفوس (من 37 إلى 100 م) حيث قدم يوسيفوس وصفًا لاختراع الكتابة قبل الطوفان العظيم.

هل الكتابة تجعلنا بشراً؟

العنوان "كيف جعلتنا الكتابة بشرًا"، مستوحى من الدور الذي لعبه تعلم القراءة والكتابة في تحرير العبيد في أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر فقد أدى اكتساب الشعب الأمريكي لمهارات القراءة والكتابة إلى تعزيز تقدم الإنسانية ومكّن المستعبدين الذين حصلوا على الحرية من مشاركة تجاربهم في القسوة المروعة مع جمهور القراء وكان على الجمهور المتعلم أيضًا أن يقرأ الحجج المؤيدة للإلغاء، وأن يصبح مدافعًا عنها.

ومن ناحية أخرى، لعبت الكتابة بالتأكيد دورًا مهمًا في تشكيل وهيكلة معظم المجتمعات البشرية وبهذه الطريقة، يكون لها آثار بعيدة المدى على الأميين أيضًا وفي أوقات مختلفة، كانت الكتابة أداة للمقاومة، ولكنها أيضًا وسيلة للسيطرة الاجتماعية وهذه الجوانب، حيث تؤثر الكتابة حقًا (تقريبًا) على جميع البشر.