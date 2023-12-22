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المتحف البريطاني يجرى جرد للمخازن بعد عملية سرقة واسعة النطاق

12/22/2023 4:23:42 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المتحف البريطاني عن الانتهاء من مراجعة مكثفة في المخازن وذلك أعقاب عملية سرقة واسعة النطاق التي نجم عنها سرقة مئات القطع من مجموعته.

حدد المتحف ما يقرب من 1500 قطعة مصنفة على أنها مفقودة أو مسروقة، وحوالي 350 قطعة في مجموعة المتحف بها حوامل ذهبية أو أحجار كريمة مفقودة و140 قطعة تضررت بسبب الأدوات، وتم استرداد 351 قطعة فقط من المسروقات، وكان المتحف قد أطلق سابقًا موقعًا إلكترونيًا لتتبع العناصر.


الخردة


وذكر مسئولو المتحف في بيان صحفي: "نعتقد أن غالبية الأجزاء التي تمت إزالتها من الـ 350 قطعة من المحتمل أن تكون غير قابلة للاسترداد لأنها ربما بيعت كخردة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض العناصر تم بيعها على موقع المزادات eBay مقابل بضعة جنيهات إسترلينية .

يشار إلى أن المتحف البريطانى لم يحدد هوية اللص المشتبه به، لكن وسائل الإعلام ذكرت اسمه بيتر هيجز، أمين قسم اليونان وروما بين عامى 1993 و2022، باعتباره المتهم الأول بالقضية.

واتصلت الشرطة ببيتر
هيجز لكن لم يتم توجيه أى اتهامات له، ونفت عائلة هيجز تورطه في السرقة، وقال ابنه جريج في بيان نقلته صحيفة آرت: "لقد فقد وظيفته وسمعته ولا أعتقد أن الأمر كان عادلاً.. ولا أعتقد أن هناك حتى أي شيء مفقود على حد علمي."







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