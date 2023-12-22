215 عاما على أول عرض للسيمفونيتين 5 و6.. مقتنيات بيتهوفن بالمزادات

MENAFN - Youm7) منذ 215 سنة، وبالتحديد فى 22 ديسمبر من عام 1808 نسق لودفيج فان بيتهوفن مع مسرح أن دير وين بفيينا لتقديم العرض الأول للسيمفونيتين الخامسة والسادسة وكونشيرتو البيانو الرابع الذى يؤديه بيتهوفن نفسه والكورال الخيالي مع بيتهوفن على البيانو.

وبيتهوفن "17 ديسمبر 1770 ــ 26 مارس 1827"، كان ملحنا وموسيقارا وعازف بيانو ألمانى، وهوَ أحد الشخصيات البارزة فى الحقبة الكلاسيكية التى تَسبق الرومانسية؛ ويعتَبر من أعظَم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثَرهم تأثيرا، وأبدَع أعمالا موسيقية خالدة، كما أن له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وللموسيقار الرحل مجموعة من المقتنيات التي تعرض في المزادات العالمية وهو ما نستعرضه عبر السطور المقبلة.

ديفيد وينستون مع إحدى الآلات

في أغسطس 2021، طرح رجل أمريكى يدعى ديفيد وينستون، متخصص فى إصلاح الآلات الموسيقية مجموعة مميزة تصل لـ26 بيانو التى جمعها طوال سنوات حياته، تضم آلات لبيتهوفن، وصل سعر بعضها إلى 60 ألف جنيه إسترلينى (71 ألف يورو)، فى مزاد دار "دريويتس".

خطاب بيتهوفن

وفى مايو 2022 أعلنت دار مزاد RR Auction والتى تقع فى بوسطن، عن بيع رسالة بخط يد لودفيج فان بيتهوفن، يكشف مضمونها عن حالته ومعاناته ماديا، بمبلغ 251240 دولارا.

والرسالة مكونة من أربع صفحات، ومكتوبة بخط يد بيتهوفن، وباللغة الألمانية، بتاريخ 24 سبتمبر 1815، إلى كاتب أغانيه، شاعر البلاط فريدريش تريتشكي، يطلب منه فيها المساعدة فى دفع مئتى دوكات ذهبية.







فى سبتمبر 2023 أعلنت دار RR للمزادات العالمية، عن طرح خطاب بخط يد الملحن والموسيقار العالمى لودفيج فان بيتهوفن، للبيع فى مزاد عالمى، فى بوسطن، وذلك بسعر تقديرى 80 ألف دولار أمريكى.

وأوضحت دار المزاد أن خطاب الملحن والموسيقار لودفيج فان بيتهوفن الذى كتبه بخط يديه أرسله إلى فرانز كريستيان كيرشوفر، وذلك حول إرسال أعضاء قداس ميسا إلى لندن، وذلك فى سبتمبر 1823، وجاء الرسالة فى ورقة واحدة فقط، والمعروف أن ميسا هو قداس احتفالى ألفه لودفيج فان بيتهوفن فى الفترة من 1819 وحتى 1823، وتم تقديمه لأول مرة فى 7 أبريل 1824 فى سانت بطرسبرج، روسيا، تحت رعاية أمير بيتهوفن نيكولاى جالتزين، ويعد قداس ميسا الاحتفالى بشكل عام أحد الإنجازات الكبيرة للموسيقار العالمى لودفيج فان بيتهوفن، إلى جانب قداس باخ.