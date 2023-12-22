215 عاما على أول عرض للسيمفونيتين 5 و6.. مقتنيات بيتهوفن بالمزادات

(MENAFN
- Youm7) منذ 215 سنة، وبالتحديد فى 22 ديسمبر من عام 1808 نسق لودفيج فان بيتهوفن مع مسرح أن دير وين بفيينا لتقديم العرض الأول للسيمفونيتين الخامسة والسادسة وكونشيرتو البيانو الرابع الذى يؤديه بيتهوفن نفسه والكورال الخيالي مع بيتهوفن على البيانو.
وبيتهوفن "17 ديسمبر 1770 ــ 26 مارس 1827"، كان ملحنا وموسيقارا وعازف بيانو ألمانى، وهوَ أحد الشخصيات البارزة فى الحقبة الكلاسيكية التى تَسبق الرومانسية؛ ويعتَبر من أعظَم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثَرهم تأثيرا، وأبدَع أعمالا موسيقية خالدة، كما أن له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وللموسيقار الرحل مجموعة من المقتنيات التي تعرض في المزادات العالمية وهو ما نستعرضه عبر السطور المقبلة.
ديفيد وينستون مع إحدى الآلات
في أغسطس 2021، طرح رجل أمريكى يدعى ديفيد وينستون، متخصص فى إصلاح الآلات الموسيقية مجموعة مميزة تصل لـ26 بيانو التى جمعها طوال سنوات حياته، تضم آلات لبيتهوفن، وصل سعر بعضها إلى 60 ألف جنيه إسترلينى (71 ألف يورو)، فى مزاد دار "دريويتس".
خطاب بيتهوفن
وفى مايو 2022 أعلنت دار مزاد RR Auction والتى تقع فى بوسطن، عن بيع رسالة بخط يد لودفيج فان بيتهوفن، يكشف مضمونها عن حالته ومعاناته ماديا، بمبلغ 251240 دولارا.
والرسالة مكونة من أربع صفحات، ومكتوبة بخط يد بيتهوفن، وباللغة الألمانية، بتاريخ 24 سبتمبر 1815، إلى كاتب أغانيه، شاعر البلاط فريدريش تريتشكي، يطلب منه فيها المساعدة فى دفع مئتى دوكات ذهبية.
فى سبتمبر 2023 أعلنت دار RR للمزادات العالمية، عن طرح خطاب بخط يد الملحن والموسيقار العالمى لودفيج فان بيتهوفن، للبيع فى مزاد عالمى، فى بوسطن، وذلك بسعر تقديرى 80 ألف دولار أمريكى.
وأوضحت دار المزاد أن خطاب الملحن والموسيقار لودفيج فان بيتهوفن الذى كتبه بخط يديه أرسله إلى فرانز كريستيان كيرشوفر، وذلك حول إرسال أعضاء قداس ميسا إلى لندن، وذلك فى سبتمبر 1823، وجاء الرسالة فى ورقة واحدة فقط، والمعروف أن ميسا هو قداس احتفالى ألفه لودفيج فان بيتهوفن فى الفترة من 1819 وحتى 1823، وتم تقديمه لأول مرة فى 7 أبريل 1824 فى سانت بطرسبرج، روسيا، تحت رعاية أمير بيتهوفن نيكولاى جالتزين، ويعد قداس ميسا الاحتفالى بشكل عام أحد الإنجازات الكبيرة للموسيقار العالمى لودفيج فان بيتهوفن، إلى جانب قداس باخ.
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