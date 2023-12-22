مصر تشارك فى الاجتماع الثامن لمرصد التراث المعمارى والعمرانى بـ تونس

(MENAFN
- Youm7) شاركت مصر متمثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبرعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، فى أعمال الاجتماع الثامن لمرصد التراث العمرانى والمعمارى بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" فى العاصمة تونس، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية.
يأتى ذلك فى إطار حرص منظمة "الألكسو" على استمرارية اجتماعات هذا المرصد الذى تُعوّل عليه كثيرًا كونه إطارًا يمكن من خلاله تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتعلقة بالتراث الثقافى فى البلدان العربية، فى إطار ما يتعرّض له التراث المعمارى والعمرانى من أخطار وتهديدات تنامت خلال العام الحالى بسبب الكوارث الطبيعية على غرار زلزال منطقة الحوز بالمملكة المغربية أو فيضانات مدينة درنة الليبية، إلى جانب أخطار النزاعات المسلحة والحروب مثلما هو الشأن بالنسبة إلى السودان أو قطاع غزة فى فلسطين.
وناقش المرصد فى هذا الاجتماع مجالات النشر والترويج والتثمين والمساعدة القانونية والفنية والتقنية، وإنجاز الخطط ومراجعة التشريعات والتدريب على إدارة
للأزمات والمخاطر، ومساعدة الدول العربية على إخراج مواقعها من القائمة الحمراء لليونسكو.
كما تم التأكيد على أهمية المحافظة على الإرث المعمارى والعمرانى كونه جزءًا رئيسيًا من تراث المدن العربية القديمة ومعالمها التاريخية ذات العمق الحضارى.
وترسيخ الوعى بأهمية صون التراث العمرانى والمعمارى، واعتماد منهجية واضحة لإدماج هذا التراث فى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تثمين هذا التراث وهو ما أكدت عليه مصر خلال الاجتماع، مع الحرص على احترام عناصر أصالته ومحدداته .
ويبحث الاجتماع آليات تفعيل عمل مرصد التراث المعمارى والعمرانى فى البلدان العربية، وكيفية تسجيل التراث العمرانى العربى، إضافة إلى عرض الأضرار التى لحقت بالتراث المعمارى والعمرانى وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها.
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