مصر تشارك فى الاجتماع الثامن لمرصد التراث المعمارى والعمرانى بـ تونس

MENAFN - Youm7) شاركت مصر متمثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبرعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، فى أعمال الاجتماع الثامن لمرصد التراث العمرانى والمعمارى بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" فى العاصمة تونس، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية.

يأتى ذلك فى إطار حرص منظمة "الألكسو" على استمرارية اجتماعات هذا المرصد الذى تُعوّل عليه كثيرًا كونه إطارًا يمكن من خلاله تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتعلقة بالتراث الثقافى فى البلدان العربية، فى إطار ما يتعرّض له التراث المعمارى والعمرانى من أخطار وتهديدات تنامت خلال العام الحالى بسبب الكوارث الطبيعية على غرار زلزال منطقة الحوز بالمملكة المغربية أو فيضانات مدينة درنة الليبية، إلى جانب أخطار النزاعات المسلحة والحروب مثلما هو الشأن بالنسبة إلى السودان أو قطاع غزة فى فلسطين.

وناقش المرصد فى هذا الاجتماع مجالات النشر والترويج والتثمين والمساعدة القانونية والفنية والتقنية، وإنجاز الخطط ومراجعة التشريعات والتدريب على إدارة

للأزمات والمخاطر، ومساعدة الدول العربية على إخراج مواقعها من القائمة الحمراء لليونسكو.

كما تم التأكيد على أهمية المحافظة على الإرث المعمارى والعمرانى كونه جزءًا رئيسيًا من تراث المدن العربية القديمة ومعالمها التاريخية ذات العمق الحضارى.

وترسيخ الوعى بأهمية صون التراث العمرانى والمعمارى، واعتماد منهجية واضحة لإدماج هذا التراث فى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تثمين هذا التراث وهو ما أكدت عليه مصر خلال الاجتماع، مع الحرص على احترام عناصر أصالته ومحدداته .

ويبحث الاجتماع آليات تفعيل عمل مرصد التراث المعمارى والعمرانى فى البلدان العربية، وكيفية تسجيل التراث العمرانى العربى، إضافة إلى عرض الأضرار التى لحقت بالتراث المعمارى والعمرانى وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها.