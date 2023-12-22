هذا الهاتف يغنيك عن شراء أحدث هواتف أبل Iphone 15 Pro

MENAFN - Youm7) ظهر هاتف iPhone 13 Pro لأول مرة في عام 2021، ليقدم العديد من المميزات الجديدة، ويرى بعض المحللين ان الأشخاص الذين يمتلكون هذا الهاتف ليس من الضروري التغير لهاتف iPhone 15 Pro ، نظراً للتشابة الكبير بينهم والاختلاف الشاسع في السعر.



يقدم هاتف iPhone 13 Pro شاشة أكثر سطوعًا مع تقنية ProMotion بمعدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، وشريحة A15 Bionic، وكاميرا مقربة مع تقريب بصري 3x، وتصوير ماكرو وأنماط فوتوغرافية، والوضع السينمائي لتسجيل مقاطع الفيديو بعمق، وتسجيل فيديو ProRes، وخيار تخزين بسعة 1 تيرابايت، وخمس ساعات من عمر البطارية الإضافي، وتم إيقاف إنتاج iPhone 13 Pro عند الإعلان عن iPhone 14 Pro في عام 2022، ولكن لا يزال من الممكن الحصول عليه بشكل مستعمل، وفيما يلي مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 15 Pro:

هاتف iPhone 13 Pro



الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.





هاتف

iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 مل