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بيناموا كم ساعة وبيصحوا امتى.. تعرف على روتين نوم عمالقة التكنولوجيا

12/22/2023 4:23:36 AM
(MENAFN- Youm7) كيف يتعامل عمالقة التكنولوجيا مع تنظيم يومهم العادى ما بين العمل والنوم، هذا الأمر مهم جدا لأشخاص تمكنوا من النجاح الذى جعلهم فى مكانة رؤساء تنفيذين لأكبر شركات تكنولوجيا فى العالم، إن كونك رئيسًا تنفيذيًا لشركة كبرى هى مهمة صعبة، ويمكن أن تكون أيام العمل طويلة ومرهقة، وفى كثير من الأحيان، لا يوجد وقت كافٍ لليلة كاملة من الراحة.





وفقا لما ذكره موقع "business insider"، عادة ما يستيقظ الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، بين الساعة الرابعة والخامسة صباحًا، ويقضي الساعة الأولى من يومه في قراءة رسائل البريد الإلكتروني.





يطلق على نفسه اسم "الطائر المبكر" ويعتقد أن لديه سيطرة أكبر على وقته فى الصباح مقارنة بالساعات الأخيرة من اليوم.





أما مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، قال إنه يهدف إلى النوم لمدة ثماني ساعات في الليلة ويستخدم تقنية Oura لتتبع نومه.





ويركز آخرون، مثل الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية المليونير بريان جونسون، على النوم الجيد كجزء من نظام مكثف لعكس الشيخوخة.





عادة ما يكون جونسون في السرير بحلول الساعة 8:30 مساءً، ويستيقظ قبل الساعة 6 صباحًا، ويكون معدل ضربات قلبه أثناء الراحة بين 46 إلى 50 نبضة في الدقيقة عندما يذهب إلى السرير.





وقال سام ألتمان من OpenAI في عام 2018: "يبدو أن النوم هو العامل المادي الأكثر أهمية في الإنتاجية بالنسبة لي"، ومع ذلك، فإن الرئيس التنفيذي "لا ينام بشكل جيد بشكل عام، وينام بشكل سيء بشكل خاص عند السفر".












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