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نصائح.. كيف تجعل بطارية Iphone تدوم لفترة أطول

12/22/2023 4:23:36 AM
(MENAFN- Youm7) دائما ما يواجه المستخدمين مشاكل في بطارية أجهزة أيفون، بسبب ضعف عمر البطارية بشكل أسرع من الهواتف الأخرى، ولكن هناك الكثير من الحيل للمساعدة فى إطالة العمر اليومى لجهاز iPhone الخاص بك، وفقاً لصحيفة "مترو".


أول شىء، وهو الأهم، هو إيقاف تشغيل Bluetooth عندما لا تستخدمه - وليس فقط من القائمة السريعة، ولكن فى الإعدادات > Bluetooth.


ثانيًا، قم بإيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل على تحديث التطبيقات في الخلفية والتي لا تحتاج إليها، ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل تحديث تطبيقات الخلفية الفردية في الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية.


وبدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل البطارية على وضع الطاقة المنخفضة ، والذي سيوقف تلقائيًا جميع تحديثات التطبيقات في الخلفية، انتقل إلى الإعدادات > البطارية > وضع الطاقة المنخفضة.


وفي ملاحظة مماثلة، قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات التي لا تحتاج إليها، أو قم بالتبديل إلى "أثناء استخدام التطبيق"، على الرغم من أنه يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات بمفتاح واحد، فمن المحتمل أنك تحتاجها بالفعل لبعض التطبيقات.


تتضمن النصائح الأخرى إيقاف تشغيل Hey Siri، وخفض مستوى السطوع وإيقاف تشغيل "Raise to Wake"، حتى لا يتم فتح قفل هاتفك باستمرار - وضبط القفل التلقائي على 30 ثانية.


ومع ذلك، وبالعودة إلى النصيحة الأولى المتعلقة بالبطارية، فإن أحد الحلول الرئيسية التي لا يبدو أنها متاحة على نظام التشغيل iOS 17 (أو 16) هو ضبط هاتفك على عدم شحن ما يزيد عن 80٪ أبدًا.


لا يزال بإمكانك التبديل إلى "شحن البطارية المحسّن"، وهو المفتاح السحري الذي يحافظ على شحن البطارية بنسبة 80% حتى قبل أن تستخدمها مرة أخرى، ولكنه سيصل إلى 100% إذا لم تقم بفصلها.







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