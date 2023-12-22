شخص يسرق 2 مليون دولار من هواتف أيفون.. اعرف التفاصيل وطرق الحماية

MENAFN - Youm7) أجرت جوانا ستيرن، كاتبة العمود في وول ستريت جورنال، مقابلة مع لص iPhone الموجود في السجن لاستخدامه رموز مرور iPhone للوصول إلى هواتف الأشخاص، وتقول تقاريرها إنه بمجرد وصوله إلى الهواتف، استنزف هو وفريقه الحسابات المصرفية للضحايا بما يصل إلى مليوني دولار إجمالاً.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن اللص المدان، آرون جونسون، أوضح لستيرن كيف كان يخدع الناس لتسليم رموز المرور الخاصة بهم، حيث قال إنه كان يقابل ضحاياه ويتعرف عليهم ثم يسلمون الهاتف له، معتقدين أنه سيدخل معلوماته ويسجل رقمه ويعيده مرة أخرى، فيقول "أقول: "مرحبًا، هاتفك مغلق. ما هو رمز المرور؟" ثم يقولون له الرمز وبمجرد أن يصبح الهاتف في يده، كان يمرره إلى شخص آخر في الطاقم.

بعد أن حصلوا على الهاتف ورمز المرور، يقوم اللصوص على الفور بتغيير معرف الوجه وكلمات مرور معرف Apple للضحية، ثم يبدأون في العمل على استنزاف الأموال من التطبيقات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة، وسيستخدمون Apple Pay للذهاب للتسوق في المتاجر.

من المقرر أن تطرح شركة Apple ميزة جديدة: حماية الأجهزة المسروقة، سيؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة تغيير كلمة مرور Apple ID أو Face ID

وسيتطلب الأمر إجراء مسح بيومتري، مثل بصمة إصبعك أو عينك، وإذا لم تكن في مكان معروف، مثل منزلك أو عملك، فسيكون هناك تأخير لمدة ساعة واحدة قبل إجراء التغييرات، وهذا يمكن أن يحبط بعض محاولات السرقة، مثل تلك التي وصفها جونسون لستيرن.

سيتم طرح الميزة الجديدة في التحديث القادم لنظام التشغيل iOS 17 قم بتشغيلها، واجعل نفسك أكثر أمانًا.



