الصحة العالمية: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بغزة

الصحة العالمية: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بغزة
التاريخ
12/22/2023 4:21:32 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يوميا.
وأضافت نسبة 93% من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة.
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