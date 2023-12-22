جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة
التاريخ
12/22/2023 4:21:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.
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