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وصول قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص

12/22/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصلت إلى قطاع غزة مساء أمس الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
ويأتي إرسال القافلة إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، بهدف مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، وتتكون القافلة من 15 شاحنة تحمل على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية وذلك لتغطية الاحتياجات المتزايدة وضمان ديمومة عمل المستشفى.
وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد عززت المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، والتي تعد من المتطلبات الرئيسية لإجراء العمليات الجراحية داخل المستشفى نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.
كما استقبل المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 المساعدات الإغاثية العاجلة التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في عملية إنزال جوي سادسة اشتملت على مستلزمات ومواد طبية وعلاجية بواسطة المظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، لتقديم الخدمة الطبية ورفع قدرات الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفى.

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