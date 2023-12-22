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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف شهيد

12/22/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت منظمات أممية عدة قد أكدت مرارا عجز المنظومة الصحية في القطاع المحاصر عن استيعاب العدد الكبير من الشهداء والجرحى بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 76 يوما، داعية إلى هدنة إنسانية، ووقف إطلاق النار لإدخال مساعدات صحية عاجلة، وإجلاء المصابين للعلاج بالخارج.

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