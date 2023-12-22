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أكاديمية أي بي أس للتدريب الإعلامي تعقد ورشة تدريبية متخصصة بعنوان فن صناعة البودكاست

12/22/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت أكاديمية "اي بي أس" للتدريب الإعلامي ورشة تدريبية حملت عنوان "فن صناعة البودكاست".

وقد شارك عدد من الشبان والشابات بالورشة المنعقدة وتفاعلوا مع الموضوعات المطروحة.

وتعد هذه الورشة المتخصصة هي الأولى التي تقدمها الاكاديمية بقيادة المدرية انصاف المصري حيث تسعى لتقديم حزمة من الورشات التدريبية المتخصصة في مجال الاعلام الرقمي الحديث.

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