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أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

12/22/2023 4:21:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين، مع تجنب شركات الشحن للبحر الأحمر وسط تزايد الهجمات، في حين سلط خروج أنغولا من "أوبك" الضوء على وحدة المجموعة.
وجرى تداول خام برنت في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 80.6 دولار للبرميل، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية بعد أن سجل انخفاضا لسبعة أسابيع متتالية، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وتراجعت حركة الناقلات في البحر الأحمر بعد أن كثف الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في المنطقة.
وأعلنت أنغولا، أنها ستترك منظمة أوبك بعد 16 عاما، مما يسلط الضوء على التوترات داخل مجموعة المنتجين في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة للحد من الإنتاج لدعم الأسعار مع دخول العام الجديد.

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