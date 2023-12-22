رحلة المنتجات العضوية الأوروبية فرصة لتذوق الأغذية العضوية في دبي

MENAFN - AETOSWire) أقيمت مؤخراً مجموعة مميزة من الفعاليات الترويجية في 10 منافذ للبيع في مواقع هامة في دبي من 7 ديسمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وشكلت هذه الفعاليات خطوة هامة في الحملة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي أطلق عليها اسم "رحلة المنتجات العضوية".

لم تقتصر هذه الأنشطة المثيرة للاهتمام على توفير تجربة غامرة للمستهلكين، بل تضمنت أيضاً تزويدهم بمعلومات قيمة، من خلال توزيع كتيبات تقدم معلومات وتفاصيل دقيقة عن حملة "رحلة المنتجات العضوية" الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للجهات الراعية بالاطلاع عن كثب على جوانب سلامة الأغذية الأوروبية. كما سلطت هذه الأنشطة الضوء على معايير الإنتاج عالية الجودة، مما يفسر الرائحة المميزة والنكهة اللذيذة التي تتميز بها المنتجات العضوية الأوروبية.

كما أتاحت هذه الفعاليات للحضور فرصة تذوق عينات من المنتجات الأوربية للتعرف على مدى التزامها برضا المستهلك. وتضمنت رحلة تذوق الطعام تجربة العروض الرائعة للمنتجات العضوية من مزارع اليونان ورومانيا وبلغاريا الخصبة. وعكست هذه العروض ثراء المنتجات العضوية الأوروبية، كما شكلت منصة تعليمية وعززت التقدير للمعايير الدقيقة التي تسهم في توفير منتجات مميزة من حيث النكهة والطعم. شملت المنتجات التي تم الترويج لها زيت الزيتون سوكارتس وزيتون ستيليس من اليونان وجبن بيو كارباثيا من رومانيا.

تهدف حملة المنتجات العضوية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وزيادة الوعي لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بكل يتعلق بالمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا، وذلك بمشاركة التعاونية الزراعية والغذائية من اليونان، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا، والرابطة الوطنية للمنتجات العضوية من بلغاريا.

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