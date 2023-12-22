رحلة المنتجات العضوية الأوروبية فرصة لتذوق الأغذية العضوية في دبي

(MENAFN
- AETOSWire) أقيمت مؤخراً مجموعة مميزة من الفعاليات الترويجية في 10 منافذ للبيع في مواقع هامة في دبي من 7 ديسمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وشكلت هذه الفعاليات خطوة هامة في الحملة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي أطلق عليها اسم "رحلة المنتجات العضوية".
لم تقتصر هذه الأنشطة المثيرة للاهتمام على توفير تجربة غامرة للمستهلكين، بل تضمنت أيضاً تزويدهم بمعلومات قيمة، من خلال توزيع كتيبات تقدم معلومات وتفاصيل دقيقة عن حملة "رحلة المنتجات العضوية" الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للجهات الراعية بالاطلاع عن كثب على جوانب سلامة الأغذية الأوروبية. كما سلطت هذه الأنشطة الضوء على معايير الإنتاج عالية الجودة، مما يفسر الرائحة المميزة والنكهة اللذيذة التي تتميز بها المنتجات العضوية الأوروبية.
كما أتاحت هذه الفعاليات للحضور فرصة تذوق عينات من المنتجات الأوربية للتعرف على مدى التزامها برضا المستهلك. وتضمنت رحلة تذوق الطعام تجربة العروض الرائعة للمنتجات العضوية من مزارع اليونان ورومانيا وبلغاريا الخصبة. وعكست هذه العروض ثراء المنتجات العضوية الأوروبية، كما شكلت منصة تعليمية وعززت التقدير للمعايير الدقيقة التي تسهم في توفير منتجات مميزة من حيث النكهة والطعم. شملت المنتجات التي تم الترويج لها زيت الزيتون سوكارتس وزيتون ستيليس من اليونان وجبن بيو كارباثيا من رومانيا.
تهدف حملة المنتجات العضوية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وزيادة الوعي لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بكل يتعلق بالمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا، وذلك بمشاركة التعاونية الزراعية والغذائية من اليونان، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا، والرابطة الوطنية للمنتجات العضوية من بلغاريا.
ندعوكم لزيارة صفحاتنا على وسائل التواصل للاطلاع على فعالياتنا:
فييسبوك:
انستجرام:
الموقع الإلكتروني:
قناتنا على يوتيوب: @EUORGANICJOURNEY
MENAFN22122023004146001356ID1107646094
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.