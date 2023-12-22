يشارك Tim Liu، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Hillstone Networks، اتجاهات الأمن السيبراني السنوية لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- نشرت Hillstone Networks ، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني، تقريرها السنوي قيد المراجعة من ركن الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. يستعد مشهد الأمن السيبراني في عام 2024 لتحولات كبيرة، مما يطرح تحديات وفرصًا. يراقب خبراء الصناعة عن كثب العديد من الاتجاهات الرئيسية التي تفتح الأبواب أمام التهديدات المحتملة بالإضافة إلى استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة لمواجهتها. يشارك الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا Tim Liu أهم اتجاهاته لعام 2024:
تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني
تستمر الزيادة في اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي تسارعت من خلال إدخال ChatGPT وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى عام 2023، في إعادة تشكيل الأمن السيبراني. في حين يعد الذكاء الاصطناعي بتعزيز الإبداع والإنتاجية وتحسينات عامة في سير العمل، فإنه يقدم أيضًا نواقل تهديد جديدة. تثير طبيعة "الغرب الجامح" لمجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اللوائح التنظيمية المتطورة، مخاوف بشأن أمن البيانات. إن قابلية الذكاء الاصطناعي للتصيد الاحتيالي واستغلال الهندسة الاجتماعية، والتي يتم تمكينها من خلال تكتيكات أكثر مصقولة، تضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى مشهد الأمن السيبراني. مع ازدياد سهولة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، فإنه يثير تساؤلات حول إمكاناته للأغراض الجيدة والخبيثة، وعلينا أن نظل مجتهدين بشأن التداعيات.
تحديات الأمن السحابي
لا يزال اعتماد السحابة بلا هوادة، مدفوعًا جزئيًا بمتطلبات مبادرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. ومع ذلك، فإن نموذج المسؤولية المشتركة للأمن السحابي والامتثال ليس مفهومًا عالميًا، خاصة على مستوى المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة. تساهم مشكلات مثل المخاوف الأمنية في المثيلات السحابية التي تديرها تكنولوجيا المعلومات في الظل وهفوات الإشراف من قبل فرق تكنولوجيا المعلومات ذات الخبرة في استمرار التحديات الأمنية السحابية.
توسيع أسطح الهجوم
يؤدي انتشار الأجهزة الطرفية، بما في ذلك أجهزة إنترنت الأشياء والمرافق المتصلة بشبكة الجيل الخامس (5G) والمركبات الكهربائية التي تربط الشبكة، إلى توسيع نطاق تهديد الأمن السيبراني بسرعة. يجب أن تتطور دفاعات الشبكة التقليدية لتغطية أسطح الهجوم ونقاط الدخول الجديدة هذه، مما يتطلب اتباع نهج شامل للأمن السيبراني.
العامل البشري في الأمن السيبراني
وسط التركيز على الذكاء الاصطناعي والسحابة ونقاط النهاية، تظل العوامل البشرية هي ناقل الهجوم السائد. غالبًا ما تنبع حوادث الأمن السيبراني من أفعال بشرية، مما يؤكد أهمية الممارسات الأمنية الأساسية. تعد التحديثات المنتظمة وتدريب الموظفين والإدارة اليقظة أمرًا بالغ الأهمية في تجنب التهديدات السيبرانية، مما يوضح أن الأمن السيبراني يمثل مشكلة تتعلق بالأفراد بقدر ما هو مشكلة تكنولوجية.
الثقة الرقمية والتحول الأمني
مع تزايد اعتماد الشركات على المعاملات الرقمية، أصبح بناء الثقة الرقمية والحفاظ عليها أمرًا ضروريًا. تساهم استراتيجيات الأمن السيبراني في تعزيز الثقة الرقمية، مع التركيز على المواقف الأمنية الشاملة والممارسات المتطورة مثل العمليات الأمنية (SecOps). تلعب أدوات مثل SIEM وXDR دورًا حاسمًا في الانتقال من أوضاع ما قبل الانتهاك إلى أوضاع ما بعد الانتهاك، مع التركيز على الاكتشاف والاستجابة والتخفيف. تؤكد الاتجاهات الناشئة مثل SASE وSSE على الحاجة إلى نهج أمني موحد ومتكامل.
يتطلب مشهد الأمن السيبراني في عام 2024 التكيف والابتكار المستمرين. مع تطور التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، يجب على المؤسسات أن تظل يقظة، وأن تعطي الأولوية للتدابير الأمنية التي تركز على الأشخاص، وأن تتبنى استراتيجيات أمنية شاملة للتنقل بفعالية في مشهد التهديدات المتطور.
إجازة سعيدة من Hillstone Networks.
نبذة عن Hillstone Networks
تعد Hillstone Networks شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث تقدم حماية عميقة وواسعة النطاق للشركات من جميع الأحجام، من الحافة إلى السحابة، وعبر أي عبء عمل. يوفر نهج الأمن السيبراني المتكامل الذي تتبعه Hillstone Networks التغطية والتحكم والدمج لأكثر من 26,000 مؤسسة حول العالم. .
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