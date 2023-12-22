يشارك Tim Liu، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Hillstone Networks، اتجاهات الأمن السيبراني السنوية لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- نشرت Hillstone Networks ، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني، تقريرها السنوي قيد المراجعة من ركن الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. يستعد مشهد الأمن السيبراني في عام 2024 لتحولات كبيرة، مما يطرح تحديات وفرصًا. يراقب خبراء الصناعة عن كثب العديد من الاتجاهات الرئيسية التي تفتح الأبواب أمام التهديدات المحتملة بالإضافة إلى استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة لمواجهتها. يشارك الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا Tim Liu أهم اتجاهاته لعام 2024:

تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني

تستمر الزيادة في اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي تسارعت من خلال إدخال ChatGPT وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى عام 2023، في إعادة تشكيل الأمن السيبراني. في حين يعد الذكاء الاصطناعي بتعزيز الإبداع والإنتاجية وتحسينات عامة في سير العمل، فإنه يقدم أيضًا نواقل تهديد جديدة. تثير طبيعة "الغرب الجامح" لمجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اللوائح التنظيمية المتطورة، مخاوف بشأن أمن البيانات. إن قابلية الذكاء الاصطناعي للتصيد الاحتيالي واستغلال الهندسة الاجتماعية، والتي يتم تمكينها من خلال تكتيكات أكثر مصقولة، تضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى مشهد الأمن السيبراني. مع ازدياد سهولة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، فإنه يثير تساؤلات حول إمكاناته للأغراض الجيدة والخبيثة، وعلينا أن نظل مجتهدين بشأن التداعيات.

تحديات الأمن السحابي

لا يزال اعتماد السحابة بلا هوادة، مدفوعًا جزئيًا بمتطلبات مبادرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. ومع ذلك، فإن نموذج المسؤولية المشتركة للأمن السحابي والامتثال ليس مفهومًا عالميًا، خاصة على مستوى المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة. تساهم مشكلات مثل المخاوف الأمنية في المثيلات السحابية التي تديرها تكنولوجيا المعلومات في الظل وهفوات الإشراف من قبل فرق تكنولوجيا المعلومات ذات الخبرة في استمرار التحديات الأمنية السحابية.

توسيع أسطح الهجوم

يؤدي انتشار الأجهزة الطرفية، بما في ذلك أجهزة إنترنت الأشياء والمرافق المتصلة بشبكة الجيل الخامس (5G) والمركبات الكهربائية التي تربط الشبكة، إلى توسيع نطاق تهديد الأمن السيبراني بسرعة. يجب أن تتطور دفاعات الشبكة التقليدية لتغطية أسطح الهجوم ونقاط الدخول الجديدة هذه، مما يتطلب اتباع نهج شامل للأمن السيبراني.

العامل البشري في الأمن السيبراني

وسط التركيز على الذكاء الاصطناعي والسحابة ونقاط النهاية، تظل العوامل البشرية هي ناقل الهجوم السائد. غالبًا ما تنبع حوادث الأمن السيبراني من أفعال بشرية، مما يؤكد أهمية الممارسات الأمنية الأساسية. تعد التحديثات المنتظمة وتدريب الموظفين والإدارة اليقظة أمرًا بالغ الأهمية في تجنب التهديدات السيبرانية، مما يوضح أن الأمن السيبراني يمثل مشكلة تتعلق بالأفراد بقدر ما هو مشكلة تكنولوجية.

الثقة الرقمية والتحول الأمني

مع تزايد اعتماد الشركات على المعاملات الرقمية، أصبح بناء الثقة الرقمية والحفاظ عليها أمرًا ضروريًا. تساهم استراتيجيات الأمن السيبراني في تعزيز الثقة الرقمية، مع التركيز على المواقف الأمنية الشاملة والممارسات المتطورة مثل العمليات الأمنية (SecOps). تلعب أدوات مثل SIEM وXDR دورًا حاسمًا في الانتقال من أوضاع ما قبل الانتهاك إلى أوضاع ما بعد الانتهاك، مع التركيز على الاكتشاف والاستجابة والتخفيف. تؤكد الاتجاهات الناشئة مثل SASE وSSE على الحاجة إلى نهج أمني موحد ومتكامل.

يتطلب مشهد الأمن السيبراني في عام 2024 التكيف والابتكار المستمرين. مع تطور التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، يجب على المؤسسات أن تظل يقظة، وأن تعطي الأولوية للتدابير الأمنية التي تركز على الأشخاص، وأن تتبنى استراتيجيات أمنية شاملة للتنقل بفعالية في مشهد التهديدات المتطور.

إجازة سعيدة من Hillstone Networks.

نبذة عن Hillstone Networks

تعد Hillstone Networks شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث تقدم حماية عميقة وواسعة النطاق للشركات من جميع الأحجام، من الحافة إلى السحابة، وعبر أي عبء عمل. يوفر نهج الأمن السيبراني المتكامل الذي تتبعه Hillstone Networks التغطية والتحكم والدمج لأكثر من 26,000 مؤسسة حول العالم. .

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