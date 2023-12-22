ميدكير وصيدلية أستر يعلنان عن تعيين نجم التنس الدولي أندريه روبليف سفيراً للعلامة التجارية

MENAFN - AETOSWire) - انضم أندريه روبليف، بطل التنس الدولي المصنف رقم 5 عالمياً، إلى ميدكير وصيدلية أستر كسفير للعلامة التجارية. وستدعم ميدكير، العلامة التجارية المتميزة للرعاية الصحية، صاحبة الحضور في دبي والشارقة من خلال 4 مستشفيات و20 مركزاً طبياً، ستدعم هذا التعاون لعرض مرافقها ذات المستوى العالمي التي تتوافق مع التميز الطبّي من الدرجة الأولى، وذلك تماشياً مع حملة "السعادة تبدأ بالصحة" والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام لتشجيع الناس على إعطاء الأولوية لعافيتهم هم وأسرهم.

كما سيمَثِّل أندريه قطاع الصحة والتغذية ونمط الحياة في صيدلية أستر والذي يضم أفضل العلامات التجارية والمنتجات لدعم رحلة الصحة والعافية للناس.

فاز أندريه، لاعب التنس الروسي المحترف البالغ من العمر 26 عاماً، بـ 14 بطولة فردية من بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما في ذلك لقب اتحاد لاعبي التنس المحترفين (ATP1000) في مونتي كارلو هذا العام، وأثبت نفسه كواحد من الجيل الجديد من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يتنافسون في أعلى المستويات في تنس الرجال، وهو موجود حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدوري العالمي للتنس الذي يقام في أبو ظبي في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر 2023.

وصرح أندريه روبليف عند إعلانه عن الشراكة قائلاً: "باعتباري رياضياً محترفاً، فقد كنت دائماً أحضّ على الصحة واللياقة البدنية والحياة الصحية. لذلك فإن الشراكة مع حملة "السعادة تبدأ بالصحة" التي تقدمها ميدكير، بالإضافة إلى تركيز صيدلية أستر على توفير الصحة الجيدة والسعادة، لأمرٌ منطقيٌ تماماً بالنسبة لي، كما يُعَدُّ الانضمام إلى الشركة فرصة بالنسبة لي لإحداث تأثير على حياة الناس، وآمل أن رؤيتي لمجتمع أكثر صحة ستشجع الناس وأسرهم على اتخاذ إجراءات استباقية بشأن البقاء بصحة جيدة. وتابع قائلاً: "إنني مندهش من مرافق ميدكير ذات المستوى العالمي، إلى جانب موظفيها المتميزين وخبراتهم الطبية رفيعة المستوى، وجميعهم على استعداد لإحداث فرق في المجتمع".

وأعربت أليشا موبين، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي ، عن حماسها بخصوص هذا التعاون بقولها: "إن انضمام أندريه روبليف إلينا كسفير لعلامتنا التجارية يتماشى مع هدفنا المتمثل في تشجيع الناس على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم ولياقتهم البدنية. وكونه أحد أبرز الرياضيين وأبطال التنس، فإن التزامه باللياقة البدنية والحياة الصحية أمر رائع ونحن واثقون من أنه بصفته سفيرنا لـميدكير وصيدلية أستر سيكون قادراً على مشاركة رسالتنا مع الجمهور العالمي وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات استباقية من خلال التدابير اللازمة لحماية صحتهم وصحة أسرهم."

كما أن كرمه وتفانيه في الاهتمامات الاجتماعية يجعله التجسيد المثالي لقيم مجموعتنا، لذلك نحن متحمسون للعمل معاً لتمكين الناس من إعطاء الأولوية لصحتهم."

وفي معرض حديثه عن العلاقة بين الرياضة والصحة، قال راهول كادافاكولو، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية : "يعد أندريه أحد أكثر الرياضيين لياقة ورمزاً للرياضيين والمشجعين من الجيل الحالي والقادم. إن العلاقة بين الصحة وعالم الرياضة لا يمكن فصلها، وبينما نشجع عملائنا ومرضانا على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم، لا يمكن أن يكون هناك أحد أفضل من أندريه للمساعدة في نشر رسالتنا عبر دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم."

تحرص صيدلية أستر وميدكير على الشروع في عدد من المبادرات التي تركز على المجتمع بدعم وتعاون من أندريه، وستشمل هذه المبادرات حملات توعية صحية، وزيارات أندريه لأقسام الأطفال في مستشفى ميدكير، والسعي لتوفير الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع. كما يوضح تعيين أندريه روبليف كسفير للعلامة التجارية من قبل أستر دي إم للرعاية الصحية التزام المجموعة بالتميز والرحمة والرعاية الصحية عالية الجودة.

نبذة عن مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية:

ميدكير هي مقدم الرعاية الصحية الخاص المتميز ضمن المجموعة الأم، أستر دي إم للرعاية الصحية، وهي تدير مستشفيات رائدة ومتطورة، بما في ذلك مستشفى ميدكير متعدد التخصصات في دبي والشارقة، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، و20 مركزاً طبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسست ميدكير حضوراً قوياً.

تلتزم ميدكير بتقديم خدمات صحية متكاملة متميزة وفقاً لأعلى مستويات الجودة، كما تحافظ على أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية من الخبرات والتكنولوجيا والمرافق والعلاج. إن جميع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، والتي تعتبر المعيار الذهبي في الرعاية الصحية العالمية. وعلاوة على ذلك، فقد فازت مرافق ميدكير بالعديد من الشهادات.

إن ما يميز ميدكير هو فريقها الاستثنائي متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريباً مكثفاً في بعض المعاهد الطبية رفيعة المستوى حول العالم. ويقدم فريق ميدكير علاجات مثالية للمرضى قائمة على الأدلة باستخدام نهج متعدد التخصصات، وبدعم من الممرضات المدربات وأخصائيي التغذية وأخصائيي إعادة التأهيل والتقنيين. ومن خلال الالتزام بالوعد البسيط "سنعتني بك جيداً"، يلتزم فريق ميدكير تماماً بتوفير رعاية طبية شخصية عالية الجودة لكل مريض. لمزيد من المعلومات حول ميدكير، قم بزيارة أو تابع @Medcareae

نبذة عن صيدلية استر

تُشكِّل صيدلية أستر جزءاً من مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، وهي عبارة عن سلسلة رائدة للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بخبرة ثلاثة عقود في مجال تجارة التجزئة للمنتجات الصيدلانية والصحة والعافية، وبحضور قوي من خلال أكثر من 230 موقعاً يعمل بها أكثر من 700 صيدلاني. كما يمكن الوصول من خلال تطبيق (myAster) بسهولة إلى منتجات صيدلية أستر من المنتجات التي تعتني بالجمال ونمط الحياة واللياقة البدنية والعناية الشخصية والأم والطفل والتغذية والأساسيات والمعدات الطبية والرعاية المنزلية، وهو يوفر خدمة التوصيل إلى المنزل خلال 90 دقيقة للوصفات الطبية، والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

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