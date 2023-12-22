موتول تكشف النقاب عن 8100 باور في الشرق الأوسط لأداء قيادة يومية مُعزز

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت "موتول" Motul، إحدى الشركات الرائدة عالمياً المتخصصة في تصنيع وإنتاج وتوزيع زيوت المحركات عالية التقنية، عن إطلاق "8100 باور" 8100 Power، زيت المحرك التخليقي بالكامل بتقنية "إيستر" ESTER، في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. صُمم المنتج للارتقاء بمستوى الأداء اليومي على الطرق مع التركيز على توفير قوة وحماية معززة للإستخدام اليومي ومن خلال التزامها بالتميز والابتكار، تسعى "موتول" إلى إعادة صياغة معايير القيادة اليومية وتلبية المتطلبات المحددة للسائقين في المنطقة.
ويأتي زيت المحرك "موتول 8100 باور" نتاج الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في تصنيع زيوت المحركات. حيث تم تطوير زيت المحرك هذا بدقة باستخدام تقنية "إيستر" وتحسينه على مدار سنوات طويلة من الخبرة. ويضمن الزيت عمليات تشغيل أكثر سلاسة للمحرك، واعتمادية معززة، وحماية متقدمة من الاشتعال المسبق المنخفض السرعة (LSPI). ويوفر "8100 باور"، الذي تم تصنيعه على نحو فريد لاستهداف المستخدمين ذوي العقلية الموجهة نحو الأداء العالي، دفعة إضافية إلى تجربة القيادة اليومية، مما يجعله الخيار المثالي لأداء متفوق للمركبات.
وبهذه المناسبة، قال "ديمتري باكومينكو"، المدير العام لشركة "موتول الشرق الأوسط" (موتول إم إيه دي إم سي سي): "يسعدني الإعلان عن طرح زيت المحرك عالي الأداء "موتول 8100 باور" الذي سيُلبي متطلبات المستهلكين عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط. لقد تمكنّا من ابتكار منتج يمكن لجميع العملاء استخدامه لتعزيز القيادة اليومية والاستمتاع بتجربة أفضل من خلال اختبار أحدث تكنولوجيا لشركة موتول".
وخضع زيت المحرك "موتول 8100 باور" لاختبارات صارمة وتلقى إشادات بفضل أدائه المتميز في مركبات الطرق ذات الأداء العالي، فضلاً عن تلبيته معايير فترات تغير الزيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة. وهذا من شأنه أن يضمن إمكانية اعتماد السائقين على زيت "8100 باور" لفترة ممتدة، نظراً لتوفيره حماية وأداء أمثل للمحرك مع مرور الوقت. وإضافة لذلك، يتميز زيت المحرك عالي الأداء هذا بأنه متوافق تماماً مع المركبات التي تتطلب زيوت محركات تُلبي مواصفات API SP، بما يؤكد على التزامه بالمعايير والمواصفات الخاصة بالصناعة.
وصُممت "سلسلة 8100" لتغطية أوسع نطاقاً، التي يعتبر زيت المحرك "8100 باور" منتجاً رئيسياً فيها، بعناية لتلبية المتطلبات الصارمة التي وضعتها مختلف شركات تصنيع السيارات. وانطلاقاً من إدراك "موتول" لأهمية تلبية متطلبات مختلف المحركات، سيتوفر زيت المحرك "8100 باور" في أربع درجات لزوجة متميزة - 0W-20 و5W-30 و5W-40 و5W-50. وتضمن هذه الأنواع، المتاحة في عبوات سعة 1 لتر و5 لتر، لضمان أن يتمتع السائقون بالمرونة في اختيار درجة اللزوجة الأنسب لمحركات سياراتهم. وتوفر هذه الباقة الشاملة خيارات تتوافق مع مجموعة متنوعة من متطلبات المحركات، بما يوفر للسائقين الحرية لتعزيز أداء محركاتهم وفقاً لتفضيلاتهم وظروف القيادة الخاصة بهم.
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