موتول تكشف النقاب عن 8100 باور في الشرق الأوسط لأداء قيادة يومية مُعزز

MENAFN - AETOSWire) أعلنت "موتول" Motul، إحدى الشركات الرائدة عالمياً المتخصصة في تصنيع وإنتاج وتوزيع زيوت المحركات عالية التقنية، عن إطلاق "8100 باور" 8100 Power، زيت المحرك التخليقي بالكامل بتقنية "إيستر" ESTER، في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. صُمم المنتج للارتقاء بمستوى الأداء اليومي على الطرق مع التركيز على توفير قوة وحماية معززة للإستخدام اليومي ومن خلال التزامها بالتميز والابتكار، تسعى "موتول" إلى إعادة صياغة معايير القيادة اليومية وتلبية المتطلبات المحددة للسائقين في المنطقة.

ويأتي زيت المحرك "موتول 8100 باور" نتاج الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في تصنيع زيوت المحركات. حيث تم تطوير زيت المحرك هذا بدقة باستخدام تقنية "إيستر" وتحسينه على مدار سنوات طويلة من الخبرة. ويضمن الزيت عمليات تشغيل أكثر سلاسة للمحرك، واعتمادية معززة، وحماية متقدمة من الاشتعال المسبق المنخفض السرعة (LSPI). ويوفر "8100 باور"، الذي تم تصنيعه على نحو فريد لاستهداف المستخدمين ذوي العقلية الموجهة نحو الأداء العالي، دفعة إضافية إلى تجربة القيادة اليومية، مما يجعله الخيار المثالي لأداء متفوق للمركبات.

وبهذه المناسبة، قال "ديمتري باكومينكو"، المدير العام لشركة "موتول الشرق الأوسط" (موتول إم إيه دي إم سي سي): "يسعدني الإعلان عن طرح زيت المحرك عالي الأداء "موتول 8100 باور" الذي سيُلبي متطلبات المستهلكين عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط. لقد تمكنّا من ابتكار منتج يمكن لجميع العملاء استخدامه لتعزيز القيادة اليومية والاستمتاع بتجربة أفضل من خلال اختبار أحدث تكنولوجيا لشركة موتول".

وخضع زيت المحرك "موتول 8100 باور" لاختبارات صارمة وتلقى إشادات بفضل أدائه المتميز في مركبات الطرق ذات الأداء العالي، فضلاً عن تلبيته معايير فترات تغير الزيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة. وهذا من شأنه أن يضمن إمكانية اعتماد السائقين على زيت "8100 باور" لفترة ممتدة، نظراً لتوفيره حماية وأداء أمثل للمحرك مع مرور الوقت. وإضافة لذلك، يتميز زيت المحرك عالي الأداء هذا بأنه متوافق تماماً مع المركبات التي تتطلب زيوت محركات تُلبي مواصفات API SP، بما يؤكد على التزامه بالمعايير والمواصفات الخاصة بالصناعة.

وصُممت "سلسلة 8100" لتغطية أوسع نطاقاً، التي يعتبر زيت المحرك "8100 باور" منتجاً رئيسياً فيها، بعناية لتلبية المتطلبات الصارمة التي وضعتها مختلف شركات تصنيع السيارات. وانطلاقاً من إدراك "موتول" لأهمية تلبية متطلبات مختلف المحركات، سيتوفر زيت المحرك "8100 باور" في أربع درجات لزوجة متميزة - 0W-20 و5W-30 و5W-40 و5W-50. وتضمن هذه الأنواع، المتاحة في عبوات سعة 1 لتر و5 لتر، لضمان أن يتمتع السائقون بالمرونة في اختيار درجة اللزوجة الأنسب لمحركات سياراتهم. وتوفر هذه الباقة الشاملة خيارات تتوافق مع مجموعة متنوعة من متطلبات المحركات، بما يوفر للسائقين الحرية لتعزيز أداء محركاتهم وفقاً لتفضيلاتهم وظروف القيادة الخاصة بهم.