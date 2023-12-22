غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات الجنوب اللبناني

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وفي هذا السياق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدتي الناقورة واللبونة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات عيتا الشعب، ورب الثلاثين، ورامية، والقوزح، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وصولا إلى منطقة صور.
وكان جيش الاحتلال أطلق ليلا قنابل حارقة ومضيئة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق، في أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وميس الجبل.
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