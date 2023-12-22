غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات الجنوب اللبناني

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدتي الناقورة واللبونة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات عيتا الشعب، ورب الثلاثين، ورامية، والقوزح، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وصولا إلى منطقة صور.

وكان جيش الاحتلال أطلق ليلا قنابل حارقة ومضيئة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق، في أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وميس الجبل.