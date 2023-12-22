الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيع وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.
وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2048.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول. وصعد الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2060.50 دولارا للأوقية.
وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأواندا“تتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض بسبب تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في مارس، وهذا محفز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي”.
(رويترز)
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