الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيع وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2048.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول. وصعد الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2060.50 دولارا للأوقية.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأواندا“تتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض بسبب تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في مارس، وهذا محفز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي”.

(رويترز)



