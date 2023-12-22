حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد تتأثر تدريجيا خلال ساعات نهار اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا ومغبرا في المناطق الوسطى والجنوبية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تسقط الأمطار على بعض المناطق الشمالية تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتمتد خلال ساعات الليل إلى المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في أريحا والأغوار وتسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم غد السبت، يستمر تأثير المنخقض الجوي، لذا يكون الجو غائما عاصفا باردا وماطرا على فترات على المناطق الشمالية والوسطى، وتمتد الأمطار في ساعات الليل إلى المناطق الجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وأضافت دائرة الأرصاد الجوية أن تأثير بقايا المنخفض الجوي على البلاد يستمر في ساعات صباح يوم الأحد المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار، وماطراً على فترات على بعض المناطق، وفي ساعات المساء ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون الجو يوم الإثنين غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ساعة، كما حذرت من خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.