إركان كورك من بنك بوزيتيف: 2024 سيكون عام تدفقات رأس المال المتسارعة

Erkan Kork, Chairman of the Board of BankPozitif

ISTANBUL, TURKEY, December 22, 2023 /EINPresswire / -- .إركان كورك، رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف، على إنجازات عام 2023 والتوقعات لعام 2024. وذكر كورك أن عام 2023 كان عاما ديناميكيا بالنسبة لتركيا، وعلى الرغم من التطورات السلبية محليا وعالميا، استمر القطاع المصرفي التركي في دعم القطاع الحقيقي، وتمويل الإنتاج والصادرات."القطاع المصرفي التركي لديه هيكل متين"وتأكيدا على الحقبة الجديدة التي دخلت بعد كارثة الزلزال في بداية العام والعملية الانتخابية المطولة، قال إركان كورك: "في حين أن بداية القرن التركي هي علامة ما بعد الانتخابات، أصبح القطاع المصرفي التركي ركيزة مهمة لاستقرار الاقتصاد التركي بهيكله الصلب والجدير بالثقة. نحن نتحدث عن قطاع في حالة جيدة جدا من حيث جودة الأصول وهيكل رأس المال وكفاية السيولة. أعتقد أننا سنرى بوضوح تأثير الخطوات المتخذة في عام 2024. في الفترة الجديدة، مع تباطؤ معدل التضخم، وزيادة الطلب على أصول الليرة التركية، والتحسن الكبير في المؤشرات الرائدة، أتوقع أن تزداد الثقة في الاقتصاد أكثر وأن تتسارع تدفقات رأس المال الأخيرة"."يمكن أن تكون هناك تدفقات رأسمالية كبيرة من أوروبا"ويتوقع كورك زيادة تدفقات رأس المال الأوروبي إلى تركيا بحلول عام 2024، بعد زيارات الرئيس أردوغان للشرق الأوسط. ويتوقع أن تنمو الاستثمارات الأوروبية في تركيا، خاصة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ."دعم مستمر للقطاع العقاري في عام 2024"يسلط إركان كورك الضوء على نمو القطاع المصرفي التركي، حيث تصل الأصول إلى 21.8 تريليون ليرة تركية. يخطط بنك Pozitif ، الذي يتفوق في الأداء في هذا القطاع ، لمواصلة دعمه القوي للقطاع الحقيقي ، مما يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لتركيا في عام 2024."سنواصل تعزيز خدماتنا بتقنيات مبتكرة"وسلط إركان كورك، رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف، الضوء على أن غالبية المعاملات المصرفية تتم الآن من خلال القنوات الرقمية، وقال: "البنوك، التي كانت تتنافس في السابق على فتح فروع، تحسب الآن كيفية الحد منها. منذ تأسيسنا ، فضلنا أن نكون بنكا من الجيل الجديد يقلل من القنوات التقليدية ، مما يوفر على عملائنا عناء زيارة فرع البنك وسط حياتهم المزدحمة. في عام 2024 ، سنواصل تطوير خدماتنا بتقنيات مبتكرة ، والارتقاء بتجربة العملاء إلى أعلى مستوى مع محتوى ذكي وحصري ".عن بانكبوزيتيفتعمل Bankpozitif في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ، وهي مؤسسة مالية مقرها تركيا تمكن الأفراد والشركات من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وكفاءة من خلال منصة رقمية واحدة. يقدم البنك خدمات مصرفية استثمارية رقمية مع حلول مالية شخصية وتقنيات مبتكرة لعملائه!هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

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