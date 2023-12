إركان كورك من بنك بوزيتيف: 2024 سيكون عام تدفقات رأس المال المتسارعة

Erkan Kork, Chairman of the Board of BankPozitif

ISTANBUL, TURKEY, December 22, 2023 /EINPresswire / -- .إركان كورك، رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف، على إنجازات عام 2023 والتوقعات لعام 2024. وذكر كورك أن عام 2023 كان عاما ديناميكيا بالنسبة لتركيا، وعلى الرغم من التطورات السلبية محليا وعالميا، استمر القطاع المصرفي التركي في دعم القطاع الحقيقي، وتمويل الإنتاج والصادرات."القطاع المصرفي التركي لديه هيكل متين"وتأكيدا على الحقبة الجديدة التي دخلت بعد كارثة الزلزال في بداية العام والعملية الانتخابية المطولة، قال إركان كورك: "في حين أن بداية القرن التركي هي علامة ما بعد الانتخابات، أصبح القطاع المصرفي التركي ركيزة مهمة لاستقرار الاقتصاد التركي بهيكله الصلب والجدير بالثقة. نحن نتحدث عن قطاع في حالة جيدة جدا من حيث جودة الأصول وهيكل رأس المال وكفاية السيولة. أعتقد أننا سنرى بوضوح تأثير الخطوات المتخذة في عام 2024. في الفترة الجديدة، مع تباطؤ معدل التضخم، وزيادة الطلب على أصول الليرة التركية، والتحسن الكبير في المؤشرات الرائدة، أتوقع أن تزداد الثقة في الاقتصاد أكثر وأن تتسارع تدفقات رأس المال الأخيرة"."يمكن أن تكون هناك تدفقات رأسمالية كبيرة من أوروبا"ويتوقع كورك زيادة تدفقات رأس المال الأوروبي إلى تركيا بحلول عام 2024، بعد زيارات الرئيس أردوغان للشرق الأوسط. ويتوقع أن تنمو الاستثمارات الأوروبية في تركيا، خاصة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ."دعم مستمر للقطاع العقاري في عام 2024"يسلط إركان كورك الضوء على نمو القطاع المصرفي التركي، حيث تصل الأصول إلى 21.8 تريليون ليرة تركية. يخطط بنك Pozitif ، الذي يتفوق في الأداء في هذا القطاع ، لمواصلة دعمه القوي للقطاع الحقيقي ، مما يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لتركيا في عام 2024."سنواصل تعزيز خدماتنا بتقنيات مبتكرة"وسلط إركان كورك، رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف، الضوء على أن غالبية المعاملات المصرفية تتم الآن من خلال القنوات الرقمية، وقال: "البنوك، التي كانت تتنافس في السابق على فتح فروع، تحسب الآن كيفية الحد منها. منذ تأسيسنا ، فضلنا أن نكون بنكا من الجيل الجديد يقلل من القنوات التقليدية ، مما يوفر على عملائنا عناء زيارة فرع البنك وسط حياتهم المزدحمة. في عام 2024 ، سنواصل تطوير خدماتنا بتقنيات مبتكرة ، والارتقاء بتجربة العملاء إلى أعلى مستوى مع محتوى ذكي وحصري ".عن بانكبوزيتيفتعمل Bankpozitif في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ، وهي مؤسسة مالية مقرها تركيا تمكن الأفراد والشركات من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وكفاءة من خلال منصة رقمية واحدة. يقدم البنك خدمات مصرفية استثمارية رقمية مع حلول مالية شخصية وتقنيات مبتكرة لعملائه!هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

