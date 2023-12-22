نقص الموظفين والإرهاق: التشخيص الذاتي المؤلم للطبيبات والأطباء السويسريين

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Unterbesetzt und überlastet: So geht es den Ärzt:innen in der Schweiz日本語 (ja) 人手不足と過酷な労働環境でスイス医師らが悲鳴Pусский (ru) Ни сна, ни отдыха: неутешительный диагноз медикам ШвейцарииEnglish (en) Understaffed and overworked: Swiss doctors' harsh self-diagnosis (الأصلي)

تمتلك سويسرا أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية وأكثرها تكلفة في العالم. ولكن هذا النظام له أيضًا حدوده، خاصة في ظل تزايد عدد السكان وتفاقم ظاهرة الشيخوخة الديمغرافية. فكيف يتعامل الأطباء مع هذه الضغوط؟ أجرى معهد (Gfs) لاستطلاعات الرأي في برن ، بتكليف من الجمعية الطبية السويسرية (FMH)، مسحاً للتعرف على آراء 1700 رابط خارجي طبيب وطبيبة. وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية.

سويسرا تواجه نقصًا "حاداً" في الأطباء

يقول حوالي ثلثيْ الطبيبات والأطباء الذين شملهم الاستطلاع - 73٪ يعملون في مجال الطب النفسي - إن النقص في الموظفين المؤهلين يمثل مشكلة "خطيرة إلى حد ما" أو "خطيرة للغاية"، وأن الرقم آخذ في الارتفاع. وبعد عقد من الاستقرار (يتم إجراء المسح سنوياً منذ عام 2011)، شهد الوضع منذ عام 2020 اتجاهيْن: من ناحية، يقول الطاقم الطبي إن التوظيف أصبح أكثر صعوبة، ومن ناحية أخرى، فإنهم يخشون بشكل متزايد من نقص الموظفين والموظفات في المستشفيات والعيادات لضمان الرعاية الكافية.

وفي بيان صحفي، قالت الجمعية الطبية السويسرية إن سويسرا تفتقر حاليًا إلى حوالي 5 آلاف طبيب/ة وحوالي 15 ألف ممرضة وممرض. وبينما يهدف نظام التعليم إلى تخريج 1300 طبيب وطبيبة مؤهلة حديثًا كل عام، يعتقد ممارسو المهن الطبية والممارسات أن هذا ليس كافيًا، خاصة في ظل موجة تلوح في الأفق من تقاعد جيل طفرة المواليد، حيث يتجاوز عمر أكثر من ربع الأطباء في سويسرا الآن 60 عامًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مديرة مستشفى الجمعية الطبية السويسرية، إيفون جيلي، إن الوضع "المأساوي" بدأ بالفعل في التبلور.

المستشفيات تعتمد بشكل كبير على الطواقم الطبية الأجنبية

ولكن هل يٌعد نقص الطواقم الطبية مجرد رفاهية سويسرية؟ لا يبدو الوضع ــ على الأقل في الوقت الراهن ــ سيئا للغاية من الناحية النظرية. في عام 2021، تفاخرت سويسرا بأن هناك 4.4 طبيب وطبيبة لكل ألف نسمة، مما يجعلها في أعلى سلم الدول المتقدمة، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديرابط خارجي ة. أما بالنسبة للممرضات والممرضين، فإن سويسرا لديها ثاني أعلى كثافة في العالم بعد فنلندا، حيث تبلغ 18.4 عونا لكل 1000 نسمة.

ولكن للحفاظ على هذا الوضع ــ في مواجهة الشيخوخة السكانية وموجة التقاعد الوشيكة ــ فإنها تعتمد على المهاجرات والعمال عبر الحدود. يُذكر أن ما يقرب من أربعة من كل عشرة أطباء هم أجانب، وأكثر من نصفهم بقليل من ألمانيا. وبالإضافة إلى التبعية، فإن هذا يمكن أن يثير تساؤلات أخلاقية، كما قالت جانا سيروكا من الجمعية الطبية السويسرية لصحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" هذا الأسبوع: "لا يمكننا سد فجواتنا بالعمال من الخارج إلى الأبد". وقالت إن "مثل هذا الصيد الجائر للقوى العاملة برواتب أعلى أمر غير أخلاقي".

الأطباء يشعرون بالتوتر والإرهاق ومضطرون للتنقل كثيراً

يقول حوالي 83% من الأطباء والطبيبات في الرعاية المتخصصة إن نقص اليد العاملة له تأثير سلبي على صحتهم.ن الجسدية والنفسية. وأبلغ ما يقرب من 70٪ من زملائهم عن الاستقالة بسبب التوتر. ويقول ما بين 11% (من الناشطين والناشطات في الرعاية المتخصصة) و25% (من الممارسين والممارسات العامين) إنهم يخططون للتخلي عن المهنة في السنوات القليلة المقبلة؛ وفي حين أن معظم هذه الحالات الأخيرة ترجع إلى التقاعد، فإن العديد من الحالات الأولى ترجع إلى عبء العمل الثقيل وساعات العمل الطويلة.

وعلى الرغم من أن الاستطلاع لم يشمل الوقت المحدد الذي يقضيه الأطباء والطبيبات في العمل، إلا أن قصص أيام العمل الملحمية كثيرة في هذا القطاع؛ وأظهر استطلاع أٌجري في عام 2020 أن أكثر من نصف الأطباء يعملون لفترة أطول من الحد الأقصى القانوني وهو 50 ساعة في الأسبوع. ومع ذلك، أكد استطلاع الرأي أن العمل الإداري يمثل عبئًا متزايدًا: فقد زاد الوقت اليومي المخصص للأعمال المكتبية وغيرها من المهام بمقدار 25 دقيقة خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.5 ساعة.

خدمة المرضى جيدة، ولكن فترات الانتظار طويلة

أما بالنسبة للمرضى، فإنهم يشتكون من ارتفاع أقساط التأمين الصحي، لكن نظام الرعاية الصحية السويسري نفسه ما يزال واحدًا من أفضل الأنظمة في العالم. ويؤكد الأطباء الذين شملهم الاستطلاع هذا الأمر إلى حد كبير؛ ويقولون إن الخبرة والمعدات الطبية من الدرجة الأولى. في المقابل ارتفع عدد الأشخاص القلقين من تراجع الجودة قليلاً، وزاد عددهم بشكل كبير في مجال الطب النفسي، حيث انخفض عدد الأطباء الذين يقولون إن الجودة "جيدة" أو "جيدة جداً" من 78% عام 2020 إلى 57% عام 2023.

كما أصبحت أوقات الانتظار أطول: ويؤكد ذلك 74% من أطباء وطبيبات الرعاية المتخصصة، وكذلك 70% من الممارسين العامين و84% من الطبيبات والأطباء النفسيين. وتتزايد أوقات الانتظار في المستشفيات على وجه الخصوص. ويتعين على المرضى عمومًا الانتظار حوالي شهر للحصول على الرعاية المتخصصة وعلاج إعادة التأهيل؛ ويمكن أن يستغرق موعد الرعاية النفسية وقتًا أطول. في الوقت نفسه، يقول الأطباء إن مثل هذا الانتظار يمكن أن يؤثّر بشكل غير مباشر على وقت التعافي، ولكن من النادر أن يمنع التعافي.

من الصعب التوصل إلى حلول

لم يتطرق استطلاع الرأي إلى التفاصيل حول ما يمكن فعله لإصلاح هذه المشكلات. ومع ذلك، فإن المشاركين والمشاركات لديهم.ن نظرة إيجابية إلى حد كبير بشأن إصلاح رئيسي واحد لنظام الرعاية الصحية السويسري في السنوات الأخيرة: وهو التوجه الذي تم إجراؤه في عام 2019 لتعزيز إجراءات العيادات الخارجية وتقليل عبء المرضى الداخليين. ومع ذلك، فإن المشاركين والمشاركات أقل سعادة بشأن هذا الإصلاح عندما يتعلق الأمر بتخيل التأثيرات المحتملة على مجال عملهم.ن المتخصص.

وفي أماكن أخرى، تواصل الجمعية الطبية السويسرية الضغط من أجل المزيد من الاستثمار في تدريب المزيد من الأطباء، سواء كأطباء عامين أو متخصصين. على الرغم من أن هذا الإجراء لن يحل كل المشاكل، كما تقول. وقال نائب رئيس الجمعية الطبية السويسرية فيليب إيغيمان لصحيفة "لوتون" هذا الأسبوع: "إن تقليل الأعباء الإدارية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة من الأولويات". كما دعا إيغيمان إلى مزيد من الاعتراف المجتمعي بعمل الأطباء والطبيبات، لمواجهة الادعاءات بأنهم مسؤولون بطريقة أو بأخرى عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل عام.

ترجمة: مي المهدي

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